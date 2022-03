Simona Liguori (Cittadini): «Necessario aumentare il numero di posti auto per persone diversamente abili nell’ospedale di Udine»

«Rendere più agevole e comodo l’accesso all’ospedale di Udine alle persone con disabilità, aumentando il numero di posti auto a loro dedicati». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, nell’annunciare un’interrogazione per conoscere le intenzioni della Giunta in merito all’opportunità di incrementare, nell’ambito dei lavori nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, gli spazi assegnati ai parcheggi per persone con disabilità. Quelli che sono stati previsti, sulla base delle segnalazioni raccolte, non sembrano ancora sufficienti.

“In particolare, oltre a destinare loro alcuni posti auto in più, i cittadini segnalano anche la necessità di realizzare una pensilina o di altra struttura a copertura in modo da garantire la protezione dalle intemperie e dagli agenti atmosferici ai pazienti con disabilità che devono raggiungere l’ingresso” aggiunge Liguori, ricordando l’utilità della “camera calda”, che si può trovare al Gervasutta, cioè quel locale chiuso in cui entra chi trasporta le persone con disabilità motorie, le quali possono uscire dal veicolo ed entrare nell’edificio in un ambiente protetto senza esporsi a cattivo tempo o a sbalzi climatici.