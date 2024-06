Sos destra in Europa e resistenze sudamericane: se ne parla venerdì nella sede Cgil di Udine

L’America Latina e i nuovi scenari geopolitici al centro di un convegno nel salone di via Bassi della Cgil d Udine. Il Sudamerica di ieri, di oggi, le sue prospettive in un quadro geopolitico globale sempre più instabile e inquietante, segnato dalle guerre, dal montare della marea dell’estrema destra in Europa (salutato con ostentato entusiasmo in Argentina dal presidente ultraliberista Javier Milei) e dall’avvicinarsi delle presidenziali Usa di novembre. Se ne parlerà venerdì 14 giugno, con inizio alle 18, nella sala riunioni della Camera del lavoro di Udine, in via Gio Batta Bassi 36, nel corso dell’incontro Resistenze latinoamericane: dialogo e analisi dell’attualità, promosso dalla Cgil e dal circolo pordenonese dell’Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba (Anaic).

Interverranno Sonia Brito Sandoval, ambasciatore dello Stato plurinazionale della Bolivia, Virginia Sbrizzi, responsabile politiche educative e culturali del sindacato argentino Cgt, Saul Solorzano, dell’Associazione sociale e culturale Latinos di tutto il mondo. Introdotti da un video saluto di Aleida Guevara, figlia del leggendario Che, i lavori saranno conclusi da Walter Persello, della segreteria nazionale Anaic. Per la Cgil di Udine porterà i suoi saluti il segretario generale Emiliano Giareghi. Coordinerà i lavori Fabio Beuzer, della segreteria provinciale Fiom Cgil, già lavoratore del Museo della Memoria istituito nella sede dell’ex scuola militare di Buenos Aires (Esma) come testimonianza e denuncia della tragedia dei desaparecidos e delle violenze dei regimi militari argentini.