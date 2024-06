A Udine per FESTIL/Teatro Contatto Estate: “Spierdûts” del trio Teatro Incerto diretto da Giovanni Visentin

“Spierdûts” , il nuovo spettacolo del celebre trio friulano Teatro Incerto diretto dal regista Giovanni Visentin debutta in prima assoluta venerdì 14 e domenica 16 giugno alle ore 21 al Teatro S. Giorgio di Udine, nell’ambito della nona edizione di FESTIL_Festival estivo del Litorale e della Stagione Teatro Contatto Estate.

“Spierdûts” nasce da un nuovo sodalizio artistico fra l’inossidabile trio composto dagli attori Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi con alle spalle oltre quarant’anni di carriera e Giovanni Visentin tra i fondatori del Teatro Ingenuo, compagnia di teatro di strada che univa la tecnica del Clown, la Commedia dell’Arte e il Melodramma.

E proprio Visentin ha proposto alla storica compagnia teatrale friulana Teatro Incerto la realizzazione di una bizzarra avventura sulla figura del clown, ispirata alla comune esperienza giovanile. Durante un incontro-laboratorio, il quartetto di artisti ha indagato il senso e il ruolo del clown nella società contemporanea. Da questo confronto è nata l’idea dello spettacolo prodotto da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Teatro Incerto e Tinaos.

Tre clown, anziani e acciaccati, – interpretati da Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi, che firmano anche il testo insieme a Giovanni Visentin – si ritrovano a condividere un alloggio di fortuna ai margini di una grande città. Il circo in cui lavoravano ha chiuso. Il loro agente non si fa più sentire. I clamorosi successi di un tempo sono finiti. Sono costretti, per tirare avanti, a fare alcuni umilianti lavori di fortuna. Nonostante tutto non si arrendono, continuano a coltivare la loro arte ricordando nostalgicamente il glorioso passato. Si sono costruiti un luogo immaginario, un’oasi dove spazio e tempo sono relativi, un surreale rifugio dove poter mettere ancora in scena la loro poetica comicità. Improvvisamente e inaspettatamente il telefono squilla di nuovo…

Nato nel 1982 dall’incontro di tre amici che iniziano a fare teatro assieme, il Teatro Incerto, Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Elvio Scruzzi, ha intrapreso da allora un viaggio artistico che si contraddistingue per un teatro d’attore di irresistibile matrice comica, sia in italiano sia friulano. Tra i loro cavalli di battaglia, popolarissimi fra le platee, soprattutto friulane, la Trilogia di spettacoli “Four”, “Laris” e “Dentri”, con cui il gruppo si impegna in una più personale scrittura drammaturgica, la versione in friulano di “Maratona di New York” di Edoardo Erba (2002), e in questi anni “Garage 77” (2005), “Bessôl – Un arbitro tal bunker” (2008), “Forest” (2009), “Don Chisciotte” (2011), “Predis” (2013), “Blanc” (2018), “Fieste” (2019), “Guarnerius” (2021), “Cumbinìn Intrics e poesie” (2023).

Giovani Visentin è attore e regista, ha collaborato con i più grandi registi teatrali europei, da Giorgio Strehler a Gabriele Salvatores, da Luca Ronconi a Peter Stein, passando con

disinvoltura da opere teatrali adattate per la TV come “Le Mani Sporche” di Sartre, per la regia di Elio Petri, in cui era protagonista con Marcello Mastroianni, a romanzi adattati per il Teatro come “I Demoni” di Dovstojevskj, per la regia di Peter Stein, che nel 2010 ha effettuato una tournée mondiale nelle più importanti capitali europee, fino a New York.

Ha studiato a Parigi con Mario Gonzalez, docente della cattedra di Masque al Conservatoire di Parigi.

Come regista teatrale ha messo in scena Aristofane, Plauto e Goldoni.

Giovanni Visentin nel suo periodo in Friuli, interpretò anche lo stupendo ruolo del ‘predi” nei Turcs di Elio De Capitani.

Negli ultimi anni ha stretto un lungo sodalizio con Marco Tullio Giordana, lavorando con lui sia al cinema in “Sanguepazzo”, con Luca Zingaretti e Monica Bellucci, presentato al festival di Cannes nel 2008, e in “Romanzo di una Strage”, con Valerio Mastandrea, sia in teatro in “La Sponda dell’Utopia” di Tom Stoppard.

Per vent’anni ha interpretato il ruolo fisso del PM Tommaseo nella serie televisiva di Rai Uno “Montalbano”, con Luca Zingaretti.

Recentemente Rai 5 ha trasmesso il suo film documentario “Le Maratone di Peter”, sulla vita e l’opera del grande regista teatrale Peter Stein.

È appena uscito il nuovo film di Gianni Amelio “Il Signore delle Formiche”, che lo vede interprete di un ruolo con Elio Germano.

La biglietteria del Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21, è aperta da lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle ore 19:00 tel +39 0432 506925 biglietteria@cssudine.it.

La biglietteria del Teatro S. Giorgio di Udine venerdì 14 e domenica 16 giugno apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prevendita online sul circuito vivaticket.

INFO

www.festivalestivodelitorale.com; www.cssudine.it