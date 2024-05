Elezioni: domani incontri Pd a Trieste e in Friuli

Oltre alle tappe in Fvg del presidente Bonaccini, domenica 12 maggio sono programmati i seguenti appuntamenti:

– a TRIESTE alle 18 all’Antico Caffè San Marco in via Battisti 18, incontro su “L’Europa dei diritti sociali e civili” con componenti segreteria nazionale Pd e candidati alle europee Annalisa Corrado e Alessandro Zan, segretaria Pd Trieste Maria Luisa Paglia;

– a UDINE, alle 10:30 al Giangio Garden al Parco Brun in viale Vat 1, incontro su “Ogni voce conta” con candidato alle europee Antonio Mumolo;

– a TAVAGNACCO (Udine), alle 11 al ristorante Al Parco in piazza di Prampero, incontro pubblico su “L’Europa della sostenibilità e dei diritti” con Annalisa Corrado e Alessandro Zan, responsabili nazionali PD per la conversione ecologica e per i diritti civili;

– a CIVIDALE DEL FRIULI, alle 16 passeggiata nel centro storico con Annalisa Corrado e Alessandro Zan, responsabili nazionali PD per la conversione ecologica e per i diritti civili, accompagnati dalla segretaria locale Pd Paola Strazzolini.