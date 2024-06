Sconcerto di Furio Honsell sulle dichiarazioni del Sindaco di Trieste Dipiazza sullo sgombero del Silos e sulla gestione dei migranti.

“Le parole del Sindaco Dipiazza che, dopo l’ordinanza di sgombero del Silos, dichiara: “di migranti non ne avremo più in città” ed “ho trovato la soluzione” lasciano agghiacciati per la loro mancanza di umanità, ma anche per la superficialità della sua visione della problematica.

La gravissima situazione di totale degrado al Silos è il frutto del colpevole disinteresse delle istituzioni comunali e regionali verso la problematica dei richiedenti asilo e dei migranti. Poiché il flusso dei migranti economici e climatici non è certamente destinato ad arrestarsi con uno slogan, va individuata una strategia ben più strutturata. Dipiazza deve spiegare in primo luogo dove andranno trasferite queste “persone” e poi dove saranno sistemati i futuri arrivi. Ma va anche riconosciuto che i migranti sono indispensabili al sistema economico del FVG. Si pensi solamente a quanti lavorano a Monfalcone, o nelle varie industrie pesanti in Friuli, o sono impiegati in agricoltura. Non è più accettabile trattare i migranti come indesiderati da un lato, e ascoltare poi tutte le categorie economiche lamentarsi per la mancanza di manodopera.

Fino a quando dovremo aspettare per dei ragionamenti franchi e coerenti invece dei soliti slogan, privi di umanità? I migranti vanno formati e impiegati con dignità.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.