Fumata nera per l’aggiudicazione della gara sul Contarena di Udine

E’ stata pubblicata in Albo Pretorio la determina dirigenziale che sancisce la non aggiudicazione della concessione di servizi per la gestione del Caffè Contarena. La commissione tecnica infatti, dopo aver valutato i documenti di gara, ha espresso il suo giudizio, demandando quindi al RUP gli atti conseguenti.

Al termine della valutazione da parte della commissione l’offerta presentata dall’ unica concorrente ha ottenuto un punteggio insufficiente per quel che riguarda la parte tecnica, conseguendo 27.80 punti su 70 a disposizione. Alla luce di tali esiti il RUP ha ritenuto di non procedere all’aggiudicazione del servizio all’impresa candidata, ritenendo la proposta non rispondente all’obiettivo di garantire uno standard di qualità del servizio adeguato all’importanza ed alla tradizione del locale.

“Al termine della scadenza del bando abbiamo ricevuto un’unica offerta” spiega l’Assessore al Patrimonio Gea Arcella “ma questo non significa che automaticamente risulti vincitrice della concessione di servizi. Gli uffici competenti hanno concluso il loro lavoro, ora l’amministrazione si riserva successive valutazioni sull’iter da seguire per arrivare alla concessione”.