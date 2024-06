La rassegna di editoria indipendente raddoppia: non solo a settembre, a giugno Book Look 24 – Summer Camp

Grazie al sostegno di Pordenonelegge, Summer Camp ospiterà due giorni di conferenze di giovani autori, una mostra fotografica sulle Valli del Natisone, la proiezione di un documentario sulla gestione dell’acqua di un’artista e un architetto locali, due laboratori creativi per bambini dedicati al paesaggio naturale, attività all’aperto come le passeggiate guidate in centro città e in Pedemontana (Andreis), installazioni sul tema del giardino e dj set. Un programma fitto per esplorare il paesaggio e le persone che lo abitano, da diversi punti di vista.

Si comincia sabato 15 giugno alle ore 10:00 ad Andreis con una passeggiata per adulti e famiglie, in collaborazione con Ecomuseo Lis Aganis e Comune di Andreis, e un laboratorio di osservazione e creatività botanica per bambini (7-11 anni) con Studio Fludd, rinomato collettivo multidisciplinare di progettazione nell’ambito delle arti grafiche.

Nel pomeriggio di sabato due incontri in centro città (Casa del Mutilato) con due giovani autori Davide Degano, fotografo friulano, e Luca Boffi, artista. Un’altra attività alle 15:00 del pomeriggio è L’Albero il secondo laboratorio gratuito di disegno creativo e botanico per bambini a cura di Studio Fludd presso la Biblioteca Civica di Pordenone.

Domenica 16 giugno ore 10:00 passeggiata urbana in centro a Pordenone con l’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone. A seguire presso la Casa del Mutilato un talk con Caterina Gabelli e Sara Maragotto di Studio Fludd, specializzate in workshop che integrano ricerca ed educazione visiva.

Alle ore 14:00 con Caterina Erica Shanta e l’arch. Angelo Angelucci per la proiezione e discussione del documentario Terre Emerse: un’indagine sulla gestione dell’acqua nelle aree bonificate tra Veneto e Friuli, oggi particolarmente soggette ad alluvioni e tempeste.

Infine, gli ultimi due interventi uno alle ore 15:30 insieme all’Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane e l’altro alle ore 16:00 con Sofia Masini, fotografa nata a Madrid e che vive a Milano .

Summer Camp è uno spazio culturale che attraversa le diverse forme delle arti visuali, il cui tema centrale saranno le relazioni che intercorrono tra lo spazio e i suoi abitanti. Attraverso le lenti degli artisti ospitati si esploreranno come le loro pratiche e i loro processi artistici abbiano indagato il paesaggio, la natura e il territorio, o viceversa come il territorio, il paesaggio, le radici abbiano plasmato la loro ricerca.

La rassegna si inserisce nel contesto più ampio dell’iniziativa, giunta alla quarta edizione, “Book Look – Libri da Guardare”, rassegna dedicata all’editoria indipendente nell’ambito delle arti visive, che avrà luogo durante il Festival Pordenonelegge a settembre 2024 con ospiti editori indipendenti italiani e un artista e designer internazionale.

Tutto il programma su: www.obliquo.org.