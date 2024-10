Stagione 103 Amici della Musica Udine con la Sonata a Kreutzer e un duo d’eccezione

Lunedì 21 ottobre, al Palamostre si inaugura la centotreesima Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Udine. Per tagliare il nastro del primo dei quattordici appuntamenti in cartellone, al collaudato e apprezzare orario delle 19:22 (a ricordare il 1922, anno di fondazione del sodalizio), saliranno sul palco due esecutori di primissimo livello: la virtuosa Aiman Mussakhajayeva al violino e l’incredibile Bruno Canino, che con i suoi 89 anni riesce ancora a stupire alla tastiera dello Steinway. Un mix di tecnica e sensibilità musicale, per due artisti con una carriera costellata da riconoscimenti e applausi nei più grandi teatri del pianeta, pronti a offrire al pubblico degli “amici” una serata che si preannuncia memorabile.

Fulcro del programma sarà la beethoveniana Sonata a Kreutzer. L’intensa espressività è una delle caratteristiche dell’op. 9 di Beethoven, e troverà senza dubbio un’interpretazione sopraffina nella lettura degli esecutori. In platea si leggeranno le pagine di uno dei più celebri romanzi di Tolstoj, che porta proprio il titolo della Sonata: dramma della gelosia dell’uomo che confessa a uno sconosciuto, durante un viaggio in treno, di aver ucciso la moglie.

La serata, che sarà aperta dalla Chaconne di Antonio Vitali, comprende anche l’ Havanaise di Camille Saint-Saens e la Tzigane di Maurice Ravel.

Aiman Mussakhajayeva , diplomata al Conservatorio di Mosca, ha vinto le più prestigiose competizioni violinistiche internazionali, dal “Paganini” di Genova al Concorso di Tokio, esibendosi in recital, come camerista e come solista con orchestra nelle più importanti sale da concerto in Europa, Asia e America. Nominata “Artista per la Pace” dell’UNESCO, ha anche al suo attivo numerose incisioni.

Bruno Canino , paladino della scuola pianistica napoletana, è riconosciuto come uno dei massimi cameristi e pianisti dei nostri tempi. Concertista e didatta, ha lavorato al fianco dei grandi della musica, da Severino Gazzelloni a Salvatore Accardo, realizzando inoltre un’intensa produzione discografica.

La 103^ Stagione degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione FVG, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della BCC Banca di Udine, Confindustria Udine, NordGroup e Oro Caffè (che offre a tutti i presenti un caffè prima di ogni concerto), accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, ERT, Fondazione Renati, ABAU Accademia Tiepolo, Società Filologica Friulana e Club per l’UNESCO di Udine.

Gli abbonamenti sono acquistabili al concerto di apertura (info 0432.506925), mentre per i singoli biglietti è aperta la piattaforma Vivaticket, oltre al botteghino del Palamostre, fino a esaurimento dei posti, 40 minuti prima di ogni concerto.

Altri dettagli sul sito www.amicimusica.ud.it .