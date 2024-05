Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G: Nuovo esposto a tutela della laguna di Marano Lagunare

Un nuovo esposto a tutela della laguna di Marano lagunare a seguito dell’assemblea tenutasi il 10 aprile 2024 è stato presentato alle autorità giudiziarie dall’ Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. Allegata alla denuncia la relazione e il video dell’assemblea tenutasi il 10 aprile scorso proprio a Marano Lagunare”. “Quale tutela delle acque e della salute nella Laguna di Marano ?? ” questo in estrema sintesi è stato l’argomento dibattuto nell’assemblea con alcune decine di cittadini interessati e alla presenza di Gianluca Liva ( giornalista scientifico), Cristian Sergo (Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle), Claudio Vicentini Co- portavoce regionale del Movimento Europa Verde e il contributo del dott. Gianni Iacuzzo, medico di base di Carlino. Ricco è stato poi il dibattito con interventi di Mareno Settimo, Paolo de Toni, Rosella Gentilin, Emilio Driussi del Comitato a difesa del Demanio Collettivo e dei diritti dei cittadini maranesi. Dall’incontro sono emersi argomenti e informazioni degne di valutazione per possibili profili legali. per questo il video di tale serata e relativo “Comunicato stampa” è stato inviato anche alla Procura della Repubblica di Udine e alla Corte dei Conti di Trieste. in particolare, si legge nella nota dell’Osservatorio, “con un estratto delle parti del girato che riteniamo più significative perché, da alcune dichiarazioni fatte da vari soggetti presenti all’evento, si evincono presunte irregolarità che crediamo possano prefigurare ipotesi di reati ambientali e amministrativi. Tra i tanti argomenti riguardanti ipotesi di violazione ai regolamenti ambientali e di non rispetto dei limiti imposti ai parametri indicatori di controllo che da oltre 30 anni seguiamo come Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G, emerge fragorosamente quello irrisolto della depurazione delle acque di fognatura. Gli ultimi articoli apparsi sulla stampa italiana ed estera (Usa e Austria) continuano a fare risaltare la sua insufficienza strutturale a depurare i reflui affluenti e la possibilità che i suoi scarichi determinano la presenza a mare ed in laguna di escherichia coli e di salmonella. Come Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. abbiamo chiesto più volte, e lo ribadiamo con forza anche adesso, il commissariamento della gestione ed ancora prima un “accertamento tecnico preventivo” per appurare lo stato del depuratore di Lignano e se rispetta le normative europee, nazionali e regionali, e ancora…. se la presenza oltre i limiti ammessi di escherichia coli e di salmonella rilevata nei molluschi e nelle acque di balneazione sia collegabile ai suoi scarichi; o in caso contrario che ci dicano a cosa sia dovuto!! oltre ai danni ambientali e della salute pubblica, acclamate le eventuali responsabilità, sarebbero da valutare anche i danni erariali ed il rispetto delle leggi ambientali e anche del Decreto legislativo n.231 del 2001. Va rilevato che quella del depuratore di Lignano è una vicenda “infinita”, si legge ancora nella nota, che stiamo seguendo da ben 7 anni, tanto da aver prodotto nell’orrdine: – esposto/denuncia depositata in data 23 maggio 2020 presso gli uffici dei N.O.E. Carabinieri di Udine in Viale XXIII marzo n.40; – esposto datato 25 gennaio 2022 inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Procura di Udine via Lovaria nr.8; – esposto datato 8 marzo 2022 inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Procura di Udine via Lovaria nr 8.

Clicca per vedere il filmato https://youtu.be/RQDF6pe8C_c