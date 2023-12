Una storia per Emergency: la 4ª edizione del concorso per sceneggiature di cortometraggi su pace e solidarietà

Al via la quarta edizione del concorso per sceneggiature di cortometraggi “Una storia per EMERGENCY”. Fino al prossimo 29 febbraio per tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni sarà possibile iscriversi al contest cinematografico dedicato al tema dei diritti, della pace e della solidarietà.

“Una storia per EMERGENCY”, infatti, si rivolge alle nuove generazioni invitandole a scrivere la sceneggiatura di un cortometraggio per stimolare una narrazione originale e complessa su temi sensibili, offrendo un ascolto attento e specializzato alle loro proposte di storie per il cinema e la possibilità di trasformarle in film brevi grazie alla collaborazione con Fabula Pictures e Rai Cinema.

“Il bando si inserisce nel contesto delle attività di promozione di una cultura di pace di EMERGENCY, che da sempre ritiene che il cinema possa contribuire a tracciare la strada per l’uguaglianza, la pace e la tutela dei diritti”, sottolinea la Ong in una nota.

Le prime tre edizioni di “Una storia per EMERGENCY” hanno dato vita ai cortometraggi Ape regina (scritto da Alessandro Padovani e diretto da Nicola Sorcinelli), Capitan Didier (scritto da Roberta Palmieri e diretto da Margherita Ferri), e Battima (scritto da Giuliano Cipollone e diretto da Federico Demattè).

Le sceneggiature candidabili entro il 29 febbraio 2024 dovranno essere idonee per la realizzazione di un cortometraggio della durata minima di 3 minuti, dovranno essere originali e inedite. La giuria selezionerà la migliore in base ai criteri di qualità, originalità, attinenza al tema assegnato e fattibilità produttiva. La sceneggiatura vincitrice verrà quindi prodotta da Fabula Pictures e il cortometraggio che ne risulterà sarà poi promosso di concerto dai partner dell’iniziativa e sarà visibile in esclusiva su Rai Play e Rai Cinema Channel.

I cortometraggi Ape regina e Capitan Didier sono infatti già disponibili sulle piattaforme streaming Rai, mentre Battima, frutto della terza edizione del concorso “Una storia per EMERGENCY” sarà pubblicato su Rai Play e Rai Cinema Channel a partire da oggi, 10 dicembre, in occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Per questa quarta edizione, la valutazione degli elaborati sarà effettuata da una giuria composta da Nicola De Angelis (Fabula Pictures), Fulvio Firrito (Rai Cinema), Gaia Furrer (direttrice artistica Giornate degli Autori), Michela Greco (EMERGENCY), Greta Scarano (attrice e regista), Nicola Sorcinelli (regista) e Ilaria Ravarino (giornalista de Il Messaggero).

La partecipazione al concorso è gratuita. Sarà possibile candidarsi compilando i moduli presenti sui siti www.emergency.it/unastoria, https://www.fabulapictures.com/ e www.raicinema.it entro le ore 24 del 29/02/2024.