26° Pordenone Music Festival – Tour dei Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia:

Per il fine settimana in arrivo nel calendario del 26° Pordenone Music Festival – realizzato da Farandola col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - gli appuntamenti di Palmanova e Clauiano vedranno impegnati il Duo Fassetta e il 19th Century Guitar Duo che si alterneranno nel Tour di Concerti nei Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 10 dicembre alle ore 18.30, nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale di Palmanova e sabato 11 alle 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Venzone, il Duo chitarristico formato da Michele Costantini e Alessandro Radovan Perini presenterà il proprio repertorio ottocentesco con una sorpresa finale a carattere natalizio, tratta dal nutrito archivio del M° Costantini, ricercatore e collezionista di musica per chitarra dell’Ottocento. Domenica 12 dicembre, nella chiesa di S. Giorgio di Clauiano, al termine della funzione religiosa della domenica mattina ci sarà un intervento del Duo Elisa e Gianni Fassetta che spazierà tra brani celebri, trascritti per fisarmonica e violoncello, per poi concludere con temi che riportano al clima prefestivo. Una triplice occasione per partecipare a concerti di qualità e particolarmente coinvolgenti e visitare i Borghi storici del Friuli Venezia Giulia in veste natalizia, tra luci, presepi e mercatini. Il tutto nel rispetto delle norme sanitarie che richiedono il Green Pass rafforzato per poter godere degli appuntamenti in sicurezza. Gli ingressi sono gratuiti fino ad esaurimento della disponibilità dei posti. Per informazioni:scrivi@farandola.it, cell. 340 0062930.