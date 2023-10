448 giorni per realizzare il nuovo archivio del Consorzio Culturale del Monfalconese

Passa alla fase operativa l’importante progetto per la costruzione dell’archivio del Consorzio Culturale del Monfalconese, ovvero il Centro multifunzionale per la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentale del Ccm. Il 27 settembre scorso, infatti, è stata firmata la consegna dei lavori che dà avvio alla parte fisica dopo i mesi di ideazione, progettazione, ricerca di fondi e approvazione da parte di entrambi i Consorzi, il Ccm e il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, proprietario dell’immobile che, a breve, sarà demolito per lasciare spazio alla costruzione dell’archivio vero e proprio. 448 i giorni entro i quali i lavori dovranno essere ultimati. Dunque, entro il 17 dicembre 2024 per “dare compiuti tutti i lavori e secondo le modalità esecutive del cronoprogramma dei lavori”, si legge nel verbale. Va ricordato che il progetto prevede una spesa di 913.369,90 euro esclusi 25mila euro di oneri di sicurezza per un importo contrattuale di 872.935,44.

Ad aggiudicarsi l’appalto l’impresa I.CO.S. srl di Tolmezzo. Il nuovo edificio, in base allo studio di fattibilità elaborato dal Consorzio di bonifica, prevede un piano terra adibito a ingresso con un ufficio, bagni, un ascensore e una scala che conduce al primo piano, una vasta area di archiviazione della documentazione del Consorzio Culturale collegata direttamente con un’area coperta adibita a carico scarico. L’area soprastante al primo piano è adibita a sala di consultazione e uffici e si affaccia con superfici vetrate sull’area verde di proprietà del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia. Il progetto consente inoltre anche di dare seguito a ulteriori ampliamenti che si rendessero necessari in futuro. Dal punto di vista strutturale i progettisti hanno pensato a una struttura prefabbricata e pannelli di tamponamento in calcestruzzo armato (al piano terra), con caratteristica di resistenza al fuoco R120. Una modalità che consentirà una riduzione dei costi e delle tempistiche di realizzazione.