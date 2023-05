A Paluzza (UD) nel cuore della Carnia, il 18 giugno si correrà la 16^ edizione dell’International Skyrace Carnia

Prosegue senza interruzioni il cammino dell’Aldo Moro Paluzza verso l’organizzazione della 16^ edizione dell’International Skyrace Carnia e 5^ edizione della Staffetta Skyrace Carnia, competizione di skyrunning che partirà dalla località “Laghetti” a pochi chilometri da Paluzza domenica 18 giugno. Con l’approvazione della Federazione Italiana Skyrunning (F.I.Sky) i sentieri della Carnia saranno parte del circuito Crazy Skyrunning Italy Cup nell’International SkyRace Carnia. Il circuito si compone di 10 gare su tutto il territorio nazionale con un montepremi finale complessivo di 4.000 Euro. In queste settimane gli organizzatori si sono concentrati sul ripristino di alcuni tratti di gara ancora falcidiati dalla tromba d’aria e dall’alluvione che nei giorni 28 e 29 ottobre 2018, hanno devastato la Carnia e il bellunese, colpendo con violenza, tra le altre, proprio la zona della Pista Laghetti e del comprensorio del Monte Coglians. In particolare il percorso è stato ritoccato nella prima parte dove il transito alla prima Casera di Collina Grande è modificato nel tracciato ma non nella percorrenza chilometrica.

Anche la discesa finale che da Malga Pal Grande di Sotto porta verso l’arrivo, è stata modificata nel tratto finale. Infatti in località Stali Roner si imboccherà un nuovo sentiero che, ben ripulito, porterà gli atleti all’arrivo su nuovo tracciato.

Il resto del percorso in quota invece rimane invariato.