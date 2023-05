Furio Honsell: la festa del Primo Maggio può essere tale solamente se tutti gli altri giorni dell’anno si lotta per garantire il Primo articolo della nostra Costituzione

“Il nostro paese e la nostra regione si allontanano sempre di più dal garantire il diritto ad un lavoro dignitoso per tutti. Basti pensare alla crudele norma voluta dalla Destra a Monfalcone che vuole inasprire le norme sui ricongiungimenti familiari, tanto bassi sono i salari dei lavoratori immigrati che garantiscono l’alto PIL regionale di cui si vanta Fedriga. Basta pensare ai tanti incidenti sul lavoro. Basta pensare ai lavoratori poveri, precari, intermittenti, ai tempi parziali non volontari. Il Primo Maggio può essere una festa, solamente se tutti gli altri

giorni dell’anno si lotta per garantire il Primo articolo della nostra Costituzione”. Così si è espresso Furio Honsell consigliere di Open Sinistra FVG.