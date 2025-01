Abaud, inaugurato l’anno accademico 2024-25 consegnato il premio ‘Accademia Tiepolo’ alla mamma di Patrizia Cormos

Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-25 dell’Accademia di Belle Arti ‘G.B. Tiepolo’. La cerimonia, alla seconda edizione, è stata particolarmente ricca di emozioni: il Direttore Fausto Deganutti ha infatti consegnato il ‘Premio Accademia Tiepolo’ alla mamma di Patrizia Maria Cormos, rimasta vittima dell’incidente nel fiume Natisone a giugno insieme agli amici Bianca Doros e Cristian Casian Molnar. Patrizia era una studentessa di ABA UD, iscritta al corso in ‘Design e Architettura d’Interni’.

L’Accademia ha deciso di intitolare l’Aula Conferenze dell’istituto proprio a Patrizia.

“E’ stato un momento emozionante per gli studenti, i professori e l’intero istituto. Ci tenevamo molto a consegnare questo Premio ai genitori di Patrizia e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito – commenta Fausto Deganutti –. Il senso di comunità che si viene a creare in Accademia è molto forte e Patrizia ne farà sempre parte. E ci fa ancora più piacere poter condividere tutto questo con i cittadini di Udine, ai quali l’Accademia apre le porte proprio in occasione di eventi come quello di oggi, con il quale auguriamo un buon inizio a tutti i nostri studenti e studentesse che stanno studiando per diventare professionisti nell’ambito dell’arte e della creatività”.

Madrina di quest’anno è stata l’ex campionessa di sci di fondo Gabriella Paruzzi, che ha premiato gli studenti che nel 2024 si sono distinti nel portare a termine con merito il loro percorso accademico.

Presenti alla cerimonia il Vicepresidente del FVG e Assessore regionale alla cultura e allo sport, Mario Anzil, l’Assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen e il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni e molte altre autorità locali, civili e religiose.

Sabato 1 febbraio, dalle ore 10, è in programma l’Open Day ABA UD, durante il quale l’Accademia aprirà le porte a tutti coloro che vorranno conoscerla, dialogare con docenti e studenti e approfondire i contenuti dei corsi accademici in Pittura, Design, Grafica e del corso triennale in tatuaggio artistico, oltre che sperimentare la progettualità accademica partecipando ai workshop ABA Trial.