Acciaieria: Gruppo Pd, Fedriga ignora Consiglio e abbandona cittadini

«I cittadini firmatari della petizione contro il progetto di una mega acciaieria a San Giorgio di Nogaro sono stati lasciati soli e abbandonati dalla Giunta regionale. Se oggi c’è una sospensiva della consegna delle firme al gruppo Danieli non è certo grazie a Fedriga che in maniera arrogante ha disatteso quanto aveva detto il Consiglio regionale e poi l’ufficio di presidenza. Certo è che un sostegno della Regione avrebbe potuto dare più forza al ricorso, magari chiudendo in maniera positiva una partita che comunque verrà ripresa tra quattro mesi». Lo affermano i consiglieri regionali Francesco Martines, Massimiliano Pozzo e Nicola Conficoni (Pd) commentando la notizia del pronunciamento della 5ª sezione del Consiglio di Stato a favore della sospensione dell’esecutorietà della sentenza del Tar del Fvg, che l’8 novembre era stata bloccata provvisoriamente.

«Ci saremmo aspettati che la Giunta regionale per prima si fosse fatta carico di un ricorso al Consiglio di Stato come gli aveva chiesto il Consiglio regionale e invece ieri era l’unica assente a fronte di un atto a tutela dei tanti aderenti alla petizione, che potrebbero anche essere dipendenti e fornitori della Danieli» affermano i tre consiglieri dem rivendicando infine «il rispetto dei principi di democrazia che vogliono che il cittadino sia libero di prendere legittime posizioni a difesa del proprio territorio e dell’ambiente, come hanno fatto anche diversi Comuni, senza che ci siano azioni intimidatorie».