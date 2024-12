Ad Aquileia il trenino turistico era fantasma nel bilancio. Il sindaco di Aquileia sana il buco in zona Cesarini

Ieri ad Aquileia si è svolto in “zona Cesarini” una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, tra i punti all’odg segnalavano le forze d’opposizione il “riconoscimento di un debito fuori bilancio” di 72 mila euro. Motivo, il sindaco non ha provveduto ad istituire correttamente il servizio di trasporto pubblico locale per l’estate 2024, relativamente al “trenino turistico”, che ha servito i turisti di Aquileia dal 1 maggio a settembre inoltrato. Si è creato, spiega Ornella Donat, Capogruppo della lista di minoranza in comune di Aquileia, un buco di bilancio, in quanto la spesa non era stata impegnata, e nel momento che APT, che ha svolto il servizio, ha mandato la fattura, il comune l’ha respinta. La situazione si sanerà con l’approvazione e il riconoscimento in Consiglio comunale del debito fuori bilancio, da finanziarsi con l’avanzo comunale. “Resta il fatto che la cosa appare grave, in quanto la situazione era nota per molteplici interrogazioni fatte dalla minoranza di cui abbiamo dato notizia anche sui social, mai prese in considerazione dal sindaco”. Non è la prima volta che il sindaco di Aquileia Emaniele Zorino sale agli onori della cronaca per inciampi di varia natura, memorabile quello relativo alla sua laurea “fantasma” dato che nel curriculum vita, nonché in diverse occasioni, pubblicamente e per iscritto e in comunicazioni “social”, aveva dichiarato di essere laureato in architettura presso IUAV di Venezia, facoltà dove in realtà appariva “sconosciuto”. Comunque ai tempi, era 2021, il sindaco si appello al diritto di privacy sostenendo che la questione era privata. Oggi in nuovo inciampo, ad essere fantasma, almeno nelle carte, era i trenino turistico, oggi palesato in un bel buco di bilancio.