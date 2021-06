Al Palapineta di Lignano per gli “incontri con l’autore e con il vino” presentazione del libro “C’era una volta in Friuli.

C'era una volta un mondo - ormai perduto - di buone maniere, di ricette che si passavano di famiglia in famiglia, di ricevimenti e ragioni per farli, di ospiti importanti. Lo racconta Ciccinella Kechler nel suo libro “C'era una volta in Friuli. Ricette, aneddoti e stile di vita fra Ottocento e Novecento” (Gaspari Editore), che presenterà giovedì 1°luglio alle 18.30 a Lignano Pineta agli Incontri con l’autore e con il vino.

Due famiglie d'impronta internazionale fra metà Ottocento e metà Novecento: le ricette di casa del "Quaderno Nero" della madre Costanza accompagnano il racconto aneddotico di un secolo d'imprenditoria pionieristica nell'industria, nell'agricoltura, nel turismo del Nord-Est. Popolano il racconto Pasteur ed Hemingway, altezze reali ed esploratori, psichiatri e campioni d'equitazione. Un gustoso reportage familiare dove sono il cibo e il galateo del convivio e dei fortunati incontri ad avere la meglio sui fatti della Grande Storia.

Alla presentazione del libro, si intrecceranno anche i profumi e i sentori del Müller Thurgau Frizzante dell’azienda Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli (Ud). Un vino, che si contraddistingue per il fine perlage, dal colore Giallo paglierino brillante con riflessi verdolini, con un profumo fresco con sentori fruttati, floreali ed una nota delicata di menta. La presenza dell’effervescenza lo rende avvolgente al palato, con buona rispondenza alle note olfattive e con buona acidità.

All’interno del Palapineta, sarà presente un corner allestito da Librerie Coop con la possibilità di acquistare le copie di “C'era una volta in Friuli. Ricette, aneddoti e stile di vita fra Ottocento e Novecento”.

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, i posti sono limitati e sono vietati gli assembramenti. All’ingresso verranno richiesti al pubblico i dati personali, che saranno conservati per 14 giorni. Si consiglia di arrivare al PalaPineta con il modulo già compilato, scaricabile al link https://www.lignanonelterzomillennio.it/download/modulo-tracciabilita.pdf. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito, e curati da Alberto Garlini e Giovanni Munisso. La segreteria organizzativa è affidata alla Fondazione Pordenonelegge. La manifestazione e le iniziative collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore, Enotour) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro - Assessorato alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart., Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.KOM, Repower, Neri Maurizio, Koki, Nuova Saldotermica, Marina Punta Verde, Legnolandia.