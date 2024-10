Associazione Costituzione 32: Mai tanti soldi per la sanità in Fvg ma con quali risultati?

Riceviamo dall’Associazione Costituzione 32 che si occupa da tempo delle problematiche relative alla sanità in Fvg: “Mentre a livello nazionale il governo è stato particolarmente avaro con la sanità, in Fvg avviene il contrario e mai come in questi ultimi due anni sono stati destinati tanti soldi al comparto salute.

Se per la quantità di spesa sanitaria siamo la prima regione italiana non è così per le cure erogate, vedi le liste di attesa infinite, i ritardi di soccorso, la chiusura di reparti, l’esternalizzazione di servizi essenziali, e così via.

Ci si chiede come sia possibile un così forte divario tra la quantità dei soldi assegnati e i servizi erogati.

Qui bisogna fare chiarezza e vedere i numeri, quelli tratti da fonti ufficiali.

Nella manovra di bilancio per il 2024 il Consiglio regionale del Fvg aveva approvato una dotazione finanziaria complessiva di 3 miliardi e 181 milioni di euro, con un aumento di 278 milioni rispetto al 2023, il 10% di risorse in più.

Nonostante l’importante incremento finanziario già a metà dell’anno in corso si è rilevato un profondo rosso nei bilanci delle aziende sanitarie, così in luglio c’è stato un primo assestamento di bilancio pari a 175 milioni e un altro più recente pari a 154 milioni di euro.

Facendo la somma risulta che nel 2024 la spesa per la salute in Fvg arriverà a 3 miliardi e mezzo di euro, quindi un incremento di oltre il 20% nel biennio.

Per capire meglio e poter anche fare un confronto con le altre regioni italiane conviene usare la spesa pro-capite, ovvero quanto si spende in media per la salute per ciascun residente.

Già nel 2022 il FVG presentava una spesa media pro-capite tra le più alte in Italia, 2.414 euro contro la media italiana di 2.134 euro.

Nel 2024 la Regione FVG registrerà una spesa media pro-capite record pari a 2.916 euro a fronte di una spesa media italiana di 2.286 euro, con un incremento nel biennio di oltre il 20% della spesa contro il 7% registrato a livello nazionale. Eppure, nel confronto con le altre regioni il FVG non sembra aver brillato per il livello dei servizi erogati. Non sarebbe ora di capire come vengono spesi tutti questi soldi?”