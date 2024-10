Udine- Musei del Castello: le prossime visite guidate gratuite al Museo del Risorgimento

Il Museo del Risorgimento, che trova spazio tra le sale del Castello di Udine, presenta le visite guidate dei mesi di ottobre e novembre 2024, disponibili gratuitamente con l’acquisto del biglietto d’ingresso ai Musei del Castello. I posti a disposizione per questi speciali appuntamenti sono limitati, perciò è obbligatoria la prenotazione chiamando lo 0432/1272591 o scrivendo a biglietterie.civicimusei@comune.udine.it.

Ogni visita del ciclo come protagonista il Museo del Risorgimento. Ogni visita tratterà una specifica tematica legata alle collezioni del museo, che verrà illustrata da un esperto.

Il calendario delle visite

Prima visita gratuita in programma già domenica 27 ottobre 2024 alle ore 10.30. Il tour avrà inizio nell’atrio del Castello, la durata sarà di circa un’ora e si approfondirà la figura di “Quintino Sella, Regio Commissario Straordinario per il Friuli nel 1866”. Interverrà in qualità di esperto il prof. Ugo Falcone, presidente del Circolo culturale ‘Quintino Sella’ di Udine, docente presso l’IPSSCART ‘Bonaldo Stringher’ di Udine, delegato per le Scienze archivistiche, bibliografiche e documentarie del Club per l’UNESCO di Udine e membro ordinario della Società Italiana di Storia Militare e della Società per lo studio di Storia delle istituzioni.

Secondo appuntamento giovedì 7 novembre 2024 alle ore 17.30. La visita avrà inizio nell’atrio del Castello, la durata sarà di circa un’ora e il tema trattato sarà la “Storia della Massoneria in Friuli” a cura del dott. Carlo Rosario Porcella, già presidente del Comitato di Udine dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano.

Sabato 16 novembre 2024, a partire dalle ore 10.30, la visita guidata gratuita al Museo del Risorgimento tratterà invece il tema dei “Sotans e sorestants. Çavatins e contadins”, ovvero i friulani nell’Ottocento. Il viaggio nello spaccato della società ottocentesca in Friuli sarà a cura del prof. Giancarlo Martina, storico già docente presso l’IPSSCART ‘Bonaldo Stringher’ di Udine.

L’ultimo tour guidato gratuito, sabato 30 novembre 2024, con inizio alle ore 10.30, vedrà di nuovo il dott. Carlo Rosario Porcella in cattedra per fare un excursus “Da Giusto Muratti a Romeo Battistig: Udine e i territori ‘irredenti’”.