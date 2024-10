Gorizia. Kulturhaus Görz: incontro e laboratori nella nuova sede di via Rastello

Nell’ambito del progetto Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo castello crocevia di popoli e culture, l’associazione culturale multilinguistica Kulturhaus Goerz propone nell’ambito del suo progetto di Rigenerazione culturale, linguistica, formativa e turistica di Borgo Castello tre particolari appuntamenti dedicati alla storia e alle tradizioni cella città di Gorizia, proposti nella sua nuova sede di via Rastello 38. Spaziando dalla storia travagliata della città, guardata dalla prospettiva delle donne, alle tradizioni spesso dimenticate, con uno sguardo più possibile attento a grandi e piccini, e con la voglia di far vivere – anche tramite lo studio delle lingue lingua – esperienze immersive che attestano il plurilinguismo della città di Gorizia e la sua storia.

Primo evento in programma martedì 29 ottobre alle 18.00 con l’appuntamento pubblico ad ingresso libero “Scrittrici nella bufera: la parola alle donne” con la scrittrice ed operatrice culturale, esperta di siti della Grande Guerra Elisa De Zan. Si tratta di un originale incontro dedicato alla scrittura femminile durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare all’esperienza di vita e di scrittura di una schiera di donne, pioniere dell’informazione, che scelsero di raccontare un evento che allora rappresentava un terreno narrativo maschile, anche in riferimento alla descrizione del fronte dell’Isonzo e della città di Goerz/ Gorizia. La Prima Guerra Mondiale attraverso le parole di grandi scrittrici, giornaliste ribelli e indomabili corrispondenti dal fronte: donne straordinariamente moderne dalle biografie avventurose che testimoniando la loro Guerra hanno saputo regalarci pagine di grande letteratura, appassionate e appassionanti.

Sono già aperte intanto le iscrizioni per il laboratorio per i più piccoli (bambini e bambine della scuola dell’infanzia, elementare, fino 1° media) per la costruzione della Laterne tradizionali tedesche per la festa di San Martino del prossimo 9 novembre. Nell’occasione ai partecipanti sarà anche insegnata la canzoncina tradizionale in lingua tedesca “Ich gehe mit meiner Laterne”: il laboratorio servirà, quindi, anche per avvicinare i bambini alla lingua tedesca attraverso il gioco. L’attività culminerà nella Sfilata delle lanterne che partirà da via Rastello per giungere in piazza Vittoria al calar del sole. A condurre il laboratorio Tamara Vicman e Martin Batagelj, in collaborazione con Svet Montessori di Nova Gorica

Venerdì 6 dicembre si svolgerà, invece, il laboratorio dedicato alle tradizioni natalizie slovene, attività per bambini e ragazzi entro la terza media, in cui verranno illustrate e verranno prodotti alcuni lavoretti tipici della tradizione natalizia slovena. Il laboratorio ha lo scopo di avvicinare i partecipanti alla lingua slovena attraverso il gioco. A condurre il laboratorio Lionella Costantini con l’artista Maria Munez.

La partecipazione ai laboratori è fissata in 5 euro. Per informazioni e iscrizioni: kulturhausgo@gmail.com