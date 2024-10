La Compagnia Arearea arriva domani al Teatro Maurensig di Tavagnacco (Ud) con tre performance

La Compagnia Arearea sbarca al nuovo Teatro Maurensig di Tavagnacco, venerdì 25 ottobre, dalle 19.30, con una nuova data di “Off Label – rassegna per una nuova danza”, realizzata nell’ambito del progetto “Arearea Dance Library”, con il sostegno degli Incentivi D6.1.1, PR FESR FVG 2021-2027, e di Fondazione Friuli, il contributo di MiC – Ministero italiano della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e la partnership del Comune di Udine e della Rete Giacimenti.

La serata si aprirà nel foyer (biglietto unico 2 euro) che per l’occasione si trasformerà in luogo limbico e acquatico, in cui immergersi alla scoperta di nuove percezioni di tempo e di spazio. Marta Bevilacqua, Valentina Saggin e Anna Savanelli, della Compagnia Arearea, si tufferanno virtualmente in un’azione performativa immersiva, alla ricerca di un “Battistero” (da cui prendere il nome la performance) da cui riemergere.

Alle 20.30, sarà la sala principale del Maurensig a ospitare una doppia performance (biglietto intero 10 euro, ridotto per soci Arearea, persone con disabilità, under 18, 8 euro; residenti del Comune di Tavagnacco, 5 euro). Si comincerà con “Fioriture autoritratte”, con Irene Ferrara e Marco Pericoli, degli Arearea: un vaso, due danzatori fioriscono e sfioriscono, a tratti appassiscono solitari e a tratti si ritrovano a danzare insieme, con i piedi nella terra di un piccolo giardino condiviso. Si prendono cura di sé, come giardinieri dei propri fiori. Pieni di cura verso dentro ma anche di curiosità verso fuori. Restare in quel giardino e resistere alla tentazione o mettere piedi e radici in quella terra che è l’umanità?

A seguire sarà la volta di “Scarti – pezzi non conformi alla qualità attesa” che vedrà in scena Roberto Cocconi e Luca Zampar, sempre della Compagnia Arearea. Il palcoscenico sarà un contenitore di tentativi, di idee, concetti, passi accennati, momenti surreali che non prenderanno forma. Pacchi, scatole, cartoni di cose non utilizzate, ricostruite casualmente in composizioni libere dalle emozioni inespresse e dal peso del passato.

“Off Label – rassegna per una nuova danza” proseguirà fino a giugno 2025 con ventuno appuntamenti, che saranno ospitati, oltre che dal Teatro Maurensig, anche da Lo Studio_centro di danza contemporanea, e dalla Galleria Tina Modotti.