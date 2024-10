Progetto “Basilica di Aquileia per tutti”: sabato esibizione dell’Orchestra inclusiva Ritmea

Nell’ambito del progetto “Basilica di Aquileia per tutti” sabato 26 ottobre, alle 18, l’Orchestra inclusiva Ami Ritmea, diretta da Alessio Domini con Raffaela Pascolini pianoforte solista, si esibirà all’interno della Basilica Patriarcale di Aquileia in un programma di piacevolissimo ascolto, che si aprirà con le musiche di Riz Ortolani dalla colonna sonora del noto film di Zeffirelli “Fratello sole, sorella Luna”. Seguiranno Ungaresca – Scjaraçule, dal repertorio del musicista e compositore Giorgio Mainerio, cappellano della chiesa di Santa Maria Annunziata, a Udine, quindi La Mourisque da una raccolta di danze del compositore e trombettista cinquecentesco inglese Thylman Susato. Si prosegue con Wolfgang Amadeus Mozart dal celeberrimo Eine kleine Nachtmusik, emblema del notturno orchestrale, quindi musiche di Edvard Grieg da Peer Gynt op.46, di Modest Musorgskij dai Quadri di un’esposizione e di Dmitrij Šostakovič dalla Suite per orchestra jazz n. 2. Gran finale con una partitura del compositore inglese d’inizio Novecento Edward Elgar, Pomp and Circumstance Marcia Op. 39 N.1, e del compositore francese di età barocca Marc-Antoine Charpentier, Prelude, dal Te Deum. Il concerto sarà introdotto dal racconto delle novità di inclusione apportate per l’accessibilità della Basilica di Aquuileia alle persone con varie disabilità. L’ingresso al concerto è aperto gratuitamente a tutti, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni: basilicadiaquileia.it

AMI- Attività Musicale Inclusiva nasce nel 2017, all’interno dei percorsi musicali Ritmea. La finalità del progetto è permettere a bambini, ragazzi ed adulti con disabilità e neurodiversità di accedere ai percorsi musicali proposti dalla scuola e di intraprendere gli studi musicali. Negli anni, le ambizioni così come i numeri degli iscritti, ad oggi oltre 70, e i traguardi raggiunti, sono cresciuti. Un grande obiettivo è quello di creare la prima Orchestra stabile Inclusiva del FVG, nella quale ogni musicista possa trovare spazio per la propria unicità artistica. AMI è attiva nella promozione di fare inclusione sul territorio attraverso concerti, compartecipazioni ad eventi e conferenze. In particolare AMI è stata invitata al Festival vicino/lontano e ha raccontato la propria esperienza e dato il suo contributo all’Università di Udine all’interno del ciclo di incontri “Tutti Inclusi, prospettive, pratiche ed esperienze inclusive”. AMI ha collaborato dal 2019 al 2022 con l’ IMFR-Gervasutta di Udine a supporto delle terapie di riabilitazione motoria e cognitiva. Nel 2022 ha ricevuto un riconoscimento speciale dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone per “l’alto profilo nella gestione educativa delle disabilità”. Nel 2024 è stata firmataria di una convenzione con l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale a supporto delle persone seguite dai servizi sociosanitari. Sempre nel 2024 si è esibita: al Festival Nei suoni dei Luoghi, all’evento “Suoni e parole per un mondo più inclusivo” presso l’Outlet Moroso, a Cividale presso il centro “San Francesco”, al Convegno “Abitare insieme la fragilità” presso il Centro Balducci di Zugliano e all’evento per ESG al Teatro Giovanni da Udine. Il 7 dicembre, al teatro Giovanni da Udine, l’Orchestra concluderà la Stagione 2024 con un concerto in collaborazione con l’Orchestra AllegroModerato di Milano e l’OFF, l’ orchestra Giovanile Filarmonici Friulani.