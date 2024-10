 Presentazione libro Zia Elsa di Loretta Facchina a Camino al Tagliamento. sarà presente l’autrice

Venerdì 25 ottobre 2024 alle 20.30 presso l’Azienda Agricola Ferrin Vini in località Casali Maione a Camino al Tagliamento presentazione del libro ZIA ELSA di Loretta Facchina Dialoga con l’autrice Furio Honsell, matematico e politico. Letture di Norina Benedetti.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di libri e storie di vita! Zia Elsa di Loretta Facchina è uscito a marzo 2024 per la casa editrice L’Orto della Cultura di Maura Pontoni. Il libro è arricchito di una pregevole prefazione di Furio Honsell, di immagini e di materiali multimediali consultabili in rete. Zia Elsa (rimarrà uno pseudonimo) nasce a San Martino al Tagliamento il 5 novembre 1920 e si spegne, nel 2023, a Udine all’età di 103 anni. Una storia personale straordinaria raccontata alla nipote, l’autrice Loretta Facchina, che la trasferisce in una scrittura scorrevole, attenta e misurata per non tradire la memoria originale di Elsa. L’intensità della Storia del ‘900 attraverso la storia di Zia Elsa che, nel suo secolo di vita, si rivela una donna sempre moderna e capace di ribaltare ogni volta un destino che sembra travolgerla, animata da una spontanea forza vitale e da autentica intelligenza.

Una narrazione intensa di una vita complessa e spesso dolorosa, ma sempre illuminata da una forza vitale e da intelligenza autentica che stanno alla base della capacità di riscatto di cui molte donne sono state e sono capaci.