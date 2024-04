«Confartigianato trasporti F.v.g. – sabato a villa Manin per l’assemblea regionale»

I Vertici Nazionali e Regionali di Confartigianato Trasporti a confronto con le imprese del Friuli Venezia Giulia sul futuro dell’autotrasporto fra innovazione e sostenibilità. Sabato 6 aprile alle ore 9.30, presso la sala conferenze Barchessa di Levante di Villa Manin di Passariano, si svolgerà l’Assemblea Regionale di Confartigianato Trasporti Fvg. Sarà un’occasione di incontro e di confronto sul futuro del mondo del trasporto fra sostenibilità ed innovazione, che partirà da un’analisi politico-sindacale della situazione del comparto da parte dei vertici nazionali di Confartigianato Trasporti, il presidente Amedeo Genedani ed il segretario Sergio Lo Monte.

La mattinata proseguirà con due interventi di aggiornamento presentati da Iveco e Continental-VDO che entreranno nel dettaglio dell’evoluzione tecnico-normativa di mezzi, carburanti e tachigrafi, per concludersi poi con il dibatto e, in chiusura, l’intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante che ci darà una prospettiva generale delle azioni della Regione a favore della categoria.

«Sarà certamente un’occasione di confronto e di crescita per tutti i trasportatori – dice Stefano Adami, presidente di Confartigianato Trasporti Fvg – con l’auspicio che gli argomenti trattati durante l’incontro possano essere utili per il futuro delle nostre imprese, che, come sappiamo bene, fanno parte di un comparto che affronta quotidianamente difficoltà di ogni genere e che, mai come oggi si ritrova a dover fare scelte radicali per poter continuare l’attività; grazie alla presenza dei vertici nazionali – continua Adami – riusciremo sicuramente a riportare al Governo le istanze dei trasportatori del Friuli-Venezia Giulia, con l’auspicio che si ponga sempre di più attenzione ad un settore strategicamente fondamentale per l’economia del Paese». La mattinata si concluderà con un momento conviviale presso il Bistrot del Doge di Villa Manin.