Al via il cartellone di Friuli Storia appuntamneti dal 22 novembre al 14 marzo 2025

Da venerdì 22 novembre al 14 marzo 2025 tornano gli Appuntamenti con la storia, il cartellone diffuso di lezioni e approfondimenti dedicati alla storia e ai suoi temi portanti, affidati a saggisti e divulgatori di riferimento del nostro tempo. Ideata e curata dall’Associazione Friuli Storia in sinergia con le Amministrazioni comunali coinvolte, la 3^ edizione del programma coinvolgerà tutto il Friuli Venezia Giulia, con appuntamenti diffusi in ogni provincia del territorio da Duino a Reana del Rojale, da Spilimbergo a Cormons, Martignacco, Povoletto. Il cartellone è organizzato con il contributo e la collaborazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Federazione Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio Culturale dell’Università di Udine, del Circolo Culturale San Clemente di Povoletto e della Associazione èStoria.

«Un articolato progetto di divulgazione della storia che guarda quest’anno all’intero territorio regionale – spiega il direttore generale di Friuli Storia, Chiara Filipponi – per avvicinare al più vasto pubblico possibile le occasioni di confronto su temi che affondano nella storia antica o in quella più vicina a noi del ‘secolo breve’, e spesso si rifrangono con implicazioni nel nostro tempo. Rinnoviamo così la sfida di portare anche nei centri che non sono sede di grandi eventi culturali le nostre piccole “agorà” della riflessione storica, certi di alimentare opportunità di stimolo e aggiornamento in una regione che, più di altre, porta imprese le “cicatrici” della storia». «Tutte le Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia hanno delle radici storiche nel proprio territorio di riferimento – sottolinea Luca Occhialini, presidente della Federazione Banche di Credito Cooperativo FVG –e sono quindi accompagnatori ideali di questa serie di incontri». Gli appuntamenti della rassegna sono proposti con partecipazione libera, e saranno introdotti dallo storico dell’Università di Udine Tommaso Piffer. Info friulistoria.it

A inaugurare il ciclo dei sei Appuntamenti con la Storia 2024/2025 sarà, venerdì 22 novembre, alle 18.30 nel Castello di Duino Aurisina con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la lezione dello storico Marco Mondini sui temi del suo recente saggio, Il ritorno della guerra. Combattere, uccidere e morire in Italia (1861-2023), pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Autore e conduttore del programma Storie contemporanee di Rai Storia, Marco Mondini aprirà quindi il cartellone con un intervento fra riflessione storica e attualità: se le radici del tema affondano in una storia dell’Italia unita che sembra un’unica narrazione di uomini in armi, fatta di guerre e combattimenti dalle campagne del Risorgimento ai i conflitti mondiali alla lotta partigiana, con l’esperienza della morte sul campo di battaglia come drammatico denominatore comune, nel nostro tempo armi e morte sono tornate a occupare lo spazio quotidiano, e ci impediscono di distogliere lo sguardo da un presente che riecheggia suono di guerra a noi vicini.

Gli Appuntamenti con la Storia 2024 proseguiranno venerdì 29 novembre a Cormons: in arrivo lo storico Giovanni Cerchia, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi del Molise e direttore scientifico della Fondazione Giorgio Amendola, per un focus sull’Occupazione italiana nei Balcani, 1941-1943: ovvero sullo scenario bellico più impegnativo del Regio esercito italiano durante la Seconda guerra mondiale, sia per la quantità delle forze impiegate che per le difficoltà affrontate. Una riflessione sul volto ambiguo della guerra italiana e su una memoria storica difficile e delicata da ricostruire.

Si riparte nel 2025, venerdì 17 gennaio a Spilimbergo, con lo storico Andrea Zannini, ordinario di Storia dell’Europa all’Università di Udine, per parlare di Scienziati o alpigiani? Chi ha inventato l’alpinismo (XVI-XIX secolo), sul filo rosso della recente Controstoria dell’alpinismo pubblicata dallo storico per Laterza. Già, chi ha inventato l’alpinismo? Davvero è cominciato tutto con la salita di Francesco Petrarca al Mont Ventoux? Oppure sono stati gli illuministi del Settecento? O, ancora, i viaggiatori ed esploratori inglesi dell’Ottocento? Rovesciando la tradizionale narrazione sulla nascita dell’alpinismo, ci spiega Andrea Zannini, possiamo porre al centro di questo racconto i veri protagonisti finora dimenticati: i montanari.

Venerdì 24 gennaio 2025, a Reana del Rojale, ancora una riflessione capace di congiungere la storia antica, e le antiche vestigia dell’arte, a drammatici accadimenti del nostro tempo: sul tema L’ISIS e la distruzione del patrimonio culturale nell’antica Mesopotamia (2014-2017) interverrà l’archeologo Daniele Morandi Bonacossi, che ha personalmente condotto vari scavi in Siria, Yemen, Oman e Iraq. L’Isis prometteva di radere al suolo tutti i siti archeologici, i musei e i manufatti antichi, i santuari e le tombe non islamiche, i luoghi di culto non sunniti, le statue e i monumenti moderni, insieme alle biblioteche pubbliche delle regioni dell’Iraq e della Siria controllate dal sedicente Califfato islamico. La lezione di Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte della Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale antichi nell’Università di Udine, focalizzerà su quanto è accaduto al ricchissimo patrimonio culturale di Siria e Iraq fra 2014 e 2016, e sull’iconoclastia dell’Isis come crimine contro l’umanità.

Penultimo appuntamento, venerdì 7 marzo, a Martignacco: sul tema Le leggi razziali in Italia interverrà la storica Ilaria Pavan, professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca e docente di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Alla questione delle Conseguenze economiche delle leggi razziali Ilaria Pavan ha dedicato una riflessione pubblicata dal Mulino, ripercorrendo il silenzio vischioso, legato ad atteggiamenti di omertà e collusione, che aveva velocemente iniziato ad avvolgere la vicenda dei beni sottratti agli ebrei nel periodo fascista. Una vicenda non ancora del tutto conclusa a quasi ottant’anni dalla fine della guerra. Venerdì 14 marzo gli Appuntamenti con la Storia si congedano a Povoletto con una lezione della storica e saggista Laura Pepe dedicata ad Atene e Sparta. Due città e due mondi nella Grecia antica, ispirata dalla recente pubblicazione Sparta, pubblicata per Laterza dalla relatrice. Due città effettivamente agli antipodi, nella tradizione storica, Atene e Sparta: patria di poeti e filosofi, libera, culla della democrazia la prima, e polis militare, “simile a un accampamento” (così Plutarco), severa se non addirittura spietata e oligarchica, la seconda. Oggi, invece, l’idea che Sparta sia stata una città eccezionale e unica nel panorama della Grecia antica è da più parti ridimensionata, forse i punti di contatto con la storica rivale sono più numerosi di quanto la storia ci abbia tramandato.

APPUNTAMENTI CON LA STORIA I protagonisti 2024 – 2025

Marco Mondini insegna History of conflicts e Storia contemporanea nell’Università di Padova ed è condirettore del Centre International de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre di Peronne. Con il Mulino ha pubblicato «La guerra italiana» (2014), «Andare per i luoghi della Grande Guerra» (2015), «Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna (nuova ed. 2019), «Roma 1922» (2022) e ha curato «La guerra come apocalisse» (2017).

Giovanni Cerchia è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise. Attualmente è anche direttore scientifico della Fondazione Giorgio Amendola (Torino) e membro del consiglio direttivo dell’Istituto campano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea «Vera Lombardi» (Napoli). Ha pubblicato studi e monografie sulla storia della sinistra italiana, tra cui volumi dedicati a Giorgio Amendola (2004, 2009), Gerardo Chiaromonte (2013) e sulla seconda guerra mondiale, con particolare riguardo all’impatto del conflitto sulle aree meridionali (2019). È in uscita una nuova monografia sull’occupazione italiana dei Balcani per i tipi dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Andrea Zannini è Professore ordinario di Storia moderna nell’Università di Udine, dove dirige il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Si è interessato di storia economica e sociale della Serenissima, storia dell’emigrazione e storia della Resistenza. Tra le sue pubblicazioni “L’altro Pasolini. Guido, Pier Paolo, Porzûs e i turchi”(Marsilio 2022) e “Controstoria dell’alpinismo” (Laterza 2024).

Daniele Morandi Bonacossi è professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte della Asia Occidentale e del Mediterraneo Orientale antichi nell’Università di Udine. Ha condotto numerosi scavi archeologici in Siria, Yemen, Oman e Iraq. Nel 1987 si è laureato con lode in Archeologia del Vicino Oriente antico all’Università di Padova. Fra il 1988 e il 1990 si è perfezionato nello studio dell’archeologia orientale alla Freie Universität di Berlino con una borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1993 (Università L’Orientale, Napoli), compiendo le sue ricerche alla Freie Universität di Berlino (1990-1992). Dal 1995 al 1996 è stato ricercatore associato NATO-CNR alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco, poi ricercatore e quindi professore associato all’Università di Udine.

Ilaria Pavan è professoressa ordinaria di Storia contemporanea presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca e insegna Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa Si occupa di storia del fascismo, dell’antisemitismo e storia del welfare state. Con il Mulino ha pubblicato «La doppia epurazione. L’Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra» (con F. Pelini, 2009) e «Storia dello Stato sociale in Italia» (con C. Giorgi, 2021), oltre a “Le conseguenze economiche delle leggi razziali” (2023).

Laura Pepe insegna Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli 2019), I tendini di Zeus. Corpo, anima e immortalità nel mito greco (Solferino 2023), Un giorno con i giganti. La Grecia antica in sei lezioni (Rizzoli 2023) e ha curato per il “Corriere della Sera” le collane “Vita degli antichi” (35 volumi, 2020) e “Amori mitici” (20 volumi, 2024). Collabora come divulgatrice scientifica con il canale televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere (2018), La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (2020), Storie meravigliose di giovani greci (2022) e Sparta (2024).