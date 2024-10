Al via il Festival internazionale di Teatro Amatoriale, si alza il sipario al Teatro Mascherini di Azzano Decimo,

Domani, sabato 5 ottobre, si alza il sipario sulla 15ͣ edizione del Festival Internazionale del Teatro Amatoriale Premio Marcello Mascherini. Alle 21, il Teatro Mascherini di Azzano Decimo ospiterà infatti la prima data in cartellone: la Compagnia teatrale Il Teatraccio di Grosseto porterà in scena “Cose Turche”, di Samy Fayad (regia di Claudio Matta).

Il “Festival Internazionale dedicato a Marcello Mascherini” riceve il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Fondazione Friuli che continua a credere fortemente e a sostenere il progetto culturale della Fita di Pordenone, da oltre 20 anni in prima linea nella promozione e nella valorizzazione del teatro amatoriale. La squadra organizzatrice della kermesse, capitanata dal direttivo del Comitato provinciale di Pordenone della Fita e composta dai gruppi teatrali “Proscenium Teatro” di Azzano Decimo e “Il Teatrozzo” di Pasiano di Pordenone, si appresta a vivere questa nuova avventura forte del numero delle compagnie in corsa: al bando di concorso, pubblicato in aprile, sono stati iscritti ben 94 spettacoli.

Il Festival si concluderà sabato 2 novembre con la tradizionale serata di gala, quando finalmente sarà reso pubblico il titolo dello spettacolo che si aggiudicherà la “Foglia della magia”, preziosa opera d’arte realizzata dallo scultore azzanese di fama internazionale Dante Turchetto. Ad ospitare il Festival internazionale saranno, come per le passate edizioni, i teatri “Mascherini” di Azzano Decimo e “Gozzi” di Pasiano di Pordenone, messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali che hanno confermato con entusiasmo la loro collaborazione per la kermesse che nel tempo si è conquistata una meritata notorietà oltre che una valenza internazionale.

«Se siamo riusciti a raggiungere il traguardo dei 15 anni di Festival Internazionale Marcello Mascherini- spiega Cristiano Francescutto, presidente Fita Pordenone – è grazie al lavoro dei componenti del Direttivo del Comitato Provinciale della FITA di Pordenone che si sono susseguiti negli anni, ma anche delle Amministrazioni comunali di Azzano Decimo e Pasiano di Pordenone che hanno creduto, e continuano a sostenere, questa nostra iniziativa e, non ultimo, delle due associazioni artistiche del territorio, Proscenium Teatro e il Teatrozzo, che collaborano attivamente nell’intera organizzazione, dalla selezione degli spettacoli all’accoglienza delle compagnie e del pubblico. Siamo molto soddisfatti rispetto alla proposta teatrale che avrete modo di seguire nei prossimi giorni: questi 6 spettacoli sono frutto di una selezione dettagliata compiuta dalla Giuria tecnica che ha faticato a vagliare tra le tantissime rappresentazioni proposte. Le compagnie selezionate provengono un po’ da tutta Italia. Purtroppo ancora nessuna di quelle straniere ha superato la selezione».

TRAMA DEL PRIMO SPETTACOLO. “Cose turche” narra la storia di una strana ‘banda di napoletani’ che, guidata da un tal Vincenzo Castellano, decide all’improvviso di cambiare stile di vita svaligiando un casinò del nord. Il gruppo non crede che il danaro dia la felicità ma pensa che, allontanando dalle tentazioni, consenta di essere onesti. Riuscirà la banda a diventare realmente onesta? La divertente vicenda si svolge tra intrecci, equivoci, gag esilaranti, espressi con semplicità da tutti gli attori ai quali è stato dato ampio spazio di azione e di dimostrazione artistica.