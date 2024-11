Aleatoria l’efficacia dei viaggi negli Usa per la promozione internazionale del Fvg

“La risposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, all’interrogazione che avevo presentato nella scorsa seduta di Consiglio regionale sull’efficacia e sulla trasparenza degli investimenti nella promozione internazionale del Friuli Venezia Giulia è deludente perché priva di correlazioni concrete. Così commenta Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG la risposta data dall’assessore alla interrogazione. L’Assessore, spiega Honsell, si limita a snocciolare percentuali sulla crescita delle presenze turistiche degli Stati Uniti, ma senza mai entrare nel merito delle risorse effettivamente stanziate e spese. Le cifre fornite sono pertanto vaghe, con riferimenti ad un incremento percentuale di turisti in alcune città della regione, ma senza un solo dato numerico che precisi quanto denaro pubblico è stato realmente investito nelle recenti iniziative promozionali dalla Giunta Fedriga. Si parla di un incremento delle presenze senza mai specificare se questi “aumenti” siano effettivamente legati ad eventi organizzati dalla Regione o se siano il frutto di altri fattori esterni, come il ritorno alle normali condizioni post-pandemia.” Così si è espresso in prima battuta Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG dopo aver ricevuto la risposta scritta da parte dell’Assessore.

“Il tema della ricaduta su settori diversi dell’economia è trattato marginalmente” prosegue Honsell. “Se la Regione ha deciso di investire ingenti somme per promuovere il Friuli Venezia Giulia all’estero, è giusto e doveroso che i cittadini siano informati sui risultati concreti, non su un generico “successo” che non si traduce in un ritorno misurabile per il nostro territorio.” “Il ‘libro dei sogni’ che anche oggi ci è stato presentato – conclude il Consigliere Honsell – non risponde ai legittimi dubbi di chi chiede conto in modo trasparente della spesa pubblica.”