Amici della Musica di Udine, Tornano i Concerti a Palazzo. La Nona di Beethoven in Sala Ajace

Tornano i Concerti a Palazzo, rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Udine a corollario della loro centunesima stagione concertistica, inaugurata proprio pochi giorni fa al Palamostre davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta.

Nella cornice liberty di Sala Ajace, venerdì 18 novembre alle ore 17 ecco una pietra miliare della storia della musica: la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

L’esecuzione è affidata al duo formato da Mauro Loguercio ed Emanuela Piemonti, rispettivamente violino e pianoforte, strumenti per i quali Hans Sitt, violinista virtuoso, compositore e didatta nato a Praga nel 1850, ha trascritto la partitura (Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, Presto, Scherzo. Adagio molto e cantabile, Andante moderato, Adagio. Presto allegro assai, Allegro molto, Andante maestoso, Allegro energico).

Loguercio, docente di violino al Conservatorio di Milano, si è esibito come solista in sale prestigiose, quali, fra le altre, la Queen Elizabeth Hall di Londra, la Filarmonica di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Accademia di S. Cecilia di Roma e la Tonhalle di Zurigo, collaborando con direttori quali Riccardo Chailly, Eliau Inbal e Roberto Abbado. Anche Emanuela Piemonti, titolare della cattedra di musica da camera presso il Conservatorio di Milano, vanta una carriera internazionale, con un curriculum costellato di premi e riconoscimenti. Si è esibita nei maggiori teatri italiani e in Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Israele, Australia e Cina.

I biglietti d’ingresso (prezzo unico 10 euro, 3 euro per gli studenti di tutte le scuole) si possono acquistare direttamente in loco, prima dell’inizio del concerto. Per i possessori di Fvg Card l’ingresso è gratuito. Info su www.amicimusica.ud.it.