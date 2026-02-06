Anatomia Patologica da Pordenone ad Aviano e tra un anno e mezzo? Il Comitato salute pubblica di Pordenone si “interroga”

Perché trasferire un servizio importante come Anatomia Patologica da Pordenone ad Aviano e tra un anno e mezzo? Cosa c’è dietro questa scelta? Chissà se il direttore ASFO dr. Tonutti e l’Assessore Riccardi sapranno spiegarlo? Si apre con questa domanda la nota stampa del Comitato salute pubblica di Pordenone.

Questi alcuni fatti:

1) Questo trasferimento non serve al CRO che ha già un suo servizio di Anatomia Patologica perfettamente adeguata alle proprie necessità:

2) Il servizio di Pordenone è necessario, come in tutti gli ospedali a dimensione importante, “hub”, per processare e in tempi veloci tutto il materiale, liquidi e tessuti, che vengono giornalmente prelevati per essere esaminati per verificare eventuali “anomalie” e fornire quindi importanti indicazioni diagnostiche e terapeutiche;

3) Quindi oltre allo spostamento di una ventina di operatrici e operatori bisognerebbe considerare anche il trasferimento giornalieri di centinaia di provette, vetrini e altri contenitori di materiale organico che oggi arriva nel padiglione dell’Ospedale via “posta interna”, su nastri trasportatori o dal personale in pochi minuti, ma come farà poi ad arrivare da via Montereale a PN fino al CRO, sulla Pedemontana? Tonutti e Riccardi intendono costruire un tunnel sotterraneo di quasi 20 km? O si pensa ad un nuovo appalto di servizio a costi aggiuntivi per la collettività?

4) Ci risulta che la Anatomia del CRO non abbia assolutamente spazi per trasferire il servizio di Pordenone, che è molto più ampio. Quindi si dovrebbe passare attraverso spostamenti di reparti e costi importanti di ristrutturazione.

Perché tutto privare l’Ospedale hub di Pordenone di questo fondamentale servizio, trasferendolo a una ventina di km con notevoli costi di ristrutturazione, di trasporto mettendo a rischio la celerità delle prestazioni?

Siamo di fronte ad un altro caso di improvvisazione, come quella della Neuropsichiatria da PN a Roveredo?

Provino Tonutti e Riccardi a dare spiegazioni valide?

Invitiamo le forze sociali, sindacali e politiche ad unirsi programmando iniziative pubbliche per mantenere nell’Ospedale di Pordenone Anatomia Patologica.

COMITATO SALUTE PUBBLICA – Pordenone