“Anche le statue parlano… a Borgo Castello, crocevia di popoli e di culture” visite teatralizzate al castello di Gorizia

Prende il via ufficialmente giovedì 4 luglio il progetto “Anche le statue parlano… a Borgo Castello, crocevia di popoli e di culture”, che mira alla rigenerazione culturale, sociale e di animazione del Borgo e del suo patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, per aumentare l’attrattività turistica del “cuore” di Gorizia, investendo sulla valorizzazione del patrimonio culturale, e per migliorare la qualità della vita all’interno di un contesto urbano più inclusivo e sostenibile.

Il progetto “Anche le statue parlano” nasce dall’idea che i Musei non vadano solo visti, ma anche ascoltati.

Giovedì 4 luglio e giovedì 11 luglio (alle 15:15, alle 16:45 e ancora alle 18:15) gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione, il cantautore Edoardo De Angelis e la Dott.ssa Emanuela Uccello ci porteranno alla scoperta delle affascinanti storie che il Castello di Gorizia conserva.

“Anche le statue parlano” nasce con l’intento di collegare passato e presente, archeologia e storia contemporanea. Si tratta di un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo, di tipo espressivo e artistico, un progetto innovativo di valorizzazione culturale accessibile a tutti, ideato per far conoscere e apprezzare le memorie dei personaggi storici, le leggende e le storie relative alle opere conservate presso le realtà museali coinvolte nell’iniziativa. Un viaggio nel passato, ma anche un filo diretto con la Storia dei nostri giorni e un appello alla necessità di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale.

Sono previsti tre turni di visita:

– Ore 15.15 (1° gruppo)

– Ore 16.45 (2° gruppo)

– Ore 18.15 (3° gruppo)

I posti per le visite teatralizzate sono limitati. È necessaria la prenotazione al seguente link, scegliendo la data e l’orario desiderato: bit.ly/castellogo

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso al Castello.

Le visite teatralizzate sono organizzate dall’Associazione Culturale CulturArti in collaborazione con il Comune di Gorizia e sono inserite nel progetto “Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di popoli e di culture” | CUP F88F22000000007 | Finanziamento PNRR – Next Generation EU, per il progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1 linea A.

Il progetto proseguirà il 13 e 14 agosto con la realizzazione di due giornate di repliche di “Anche le strade parlano… visite teatralizzate in Via Rastello”.