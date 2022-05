Apicoltori in piazza venerdì 20 maggio a Roma. Sono 147 le aziende del comparto in Fvg

In Friuli Venezia Giulia nel 2021 erano registrate 147 aziende apicole, di cui 21 di giovani under 35. Un netto incremento (+34% sul totale, +62% sui giovani) rispetto al 2017. Lo rende noto la Coldiretti nell’annunciare le manifestazioni per la Giornata mondiale delle api che si celebra il 20 maggio a Roma con in campo per la prima volta gli apicoltori italiani dalle diverse regioni per far conoscere il proprio lavoro e far toccare con mano tutte le meraviglie della “bee economy”, un comparto del Made in Italy divenuto sempre più importante per la ricerca di alimenti sani e naturali con la pandemia Covid.

L’iniziativa è delle Donne e dei Giovani della Coldiretti con appuntamento per venerdì 20 a partire dalle 9 al Mercato di Campagna Amica in Via Tiburtina 695 a Roma dove si potrà conoscere la vita delle api e le operazioni negli alveari, fare la smielatura, ma anche provare i cyber alveari e scoprire la grande biodiversità con il salone dei cento mieli d’Italia e i primi sommelier del miele per svelare i segreti di un alimento importante per l’alimentazione, a partire da quella dei bambini.

Ma ci saranno anche i tanti esempi di prodotti innovativi realizzati grazie al lavoro delle api, con applicazioni nell’ambito di diversi settori, dallo sport alla moda. Per l’occasione sarà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “I segreti della bee economy” con dati e analisi sull’impatto dei cambiamenti climatici, della pandemia e della guerra sui consumi delle famiglie italiane. AZIENDE APICOLE REGISTRATE