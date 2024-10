Artigianato Fvg: Geopolitica e business Pmi domani convegno con Lucio Caracciolo fondatore di Limes

Una due giorni per studiare e capire come la geopolitica influenzi il business delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, con la guida di un riconosciuto esperto delle dinamiche internazionali e delle loro ripercussioni, il professor Lucio Caracciolo, fondatore di Limes, la Rivista italiana di geopolitica, e docente all’Università Luiss di Roma e San Raffaele di Milano.

È l’evento che promuove Cata Artigianato Fvg, presieduto da Ariano Medeot, il 16 e 17 ottobre a Villa Russiz di Capriva del Friuli, con la collaborazione dell’Università di Udine, della Regione Fvg e la partecipazione di Confidi Venezia Giulia, Confidimprese Fvg e My Edenred

Cata Fvg, società creata dalle associazioni maggiormente rappresentativi del settore artigiano e unico referente per il settore nei rapporti con la Regione, si è fatto promotore di questa iniziativa nella convinzione che «la geopolitica svolge un ruolo cruciale nel business delle piccole e medie imprese», ma al contempo esse hanno risorse limitate rispetto alle grandi aziende per adattarsi rapidamente alle dinamiche geopolitiche. «Perciò – sottolinea Cata Fvg nelle motivazioni all’origine del seminario -, una comprensione approfondita delle tendenze geopolitiche è fondamentale per le Pmi per anticipare rischi, sfruttare opportunità e proteggere i propri interessi sul mercato internazionale».

Nel corso della due giorni, Lucio Caracciolo affronterà «Il nuovo disordine mondiale» e «Italia che fare?»; Giorgio Cuscito illustrerà «Il sogno cinese è lastricato di ostacoli»; Federico Petroni analizzerà «L’impero americano»; Fabrizio Maranta si concentrerà sull’Europa in crisi di messi, ambizioni e legittimità. Che fare?

L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre con due sessioni d’aula dalle 10 alle 17.30 e i lavori riprenderanno giovedì 17 ottobre con il medesimo orario. La partecipazione è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. Segreteria organizzativa: 040 636565.