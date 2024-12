Associazione UdineClassica “Oltre il confine – InterAzioni” 8 dicembre primo concerto

UdineClassica, l’associazione che porta l’innovazione nella musica da camera, propone dall’8 dicembre al 23 gennaio il primo capitolo della nuova stagione Oltre il confine – InterAzioni, ricca di eventi imperdibili che compongono un viaggio musicale alla scoperta di sonorità inedite e di talenti emergenti. Dalle opere dei grandi maestri alle composizioni di giovani promesse, passando per la valorizzazione della figura femminile nel panorama musicale contemporaneo, UdineClassica offre un calendario di eventi che soddisfa anche i palati musicali più esigenti. I primi appuntamenti della stagione sono: 8 dicembre ore 18:30 – Udine, Spazio Venezia, via Stuparich 8

L’Idea Musicale

Un concerto dedicato alla musica contemporanea, con le opere di giovani compositori selezionati dall’Accademia Idea Musicale con il duo Paolo Fumagalli – Giulia Zaniboni (viola – voce) in collaborazione con Associazione Chromas. 16 dicembre ore 19:30 – Udine, palazzo Orgnani La notte di Natale con Le Pics Ensemble Un concerto per flauto e quartetto d’archi: un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica

del Natale, trasportati nella magia di questa notte speciale, guidati dalle dolci melodie della compositrice americana Amy Beach e di Arthur Foote, per concludere con il Christmas Quintet di Jan Brandt Buys, che racconterà la nascita di Cristo attraverso melodie pastorali, i brillanti suoni degli angeli e la venuta dei Re Magi. Con Giulia Carlutti – flauto, Anna Apollonio – violino, Valentina Pacini – violino, Lucia Zazzaro – viola, Francesca Favit – violoncello.

23 gennaio ore 20:30 – Udine, palazzo Kechler

Le voci delle donne

Concerto de Le Pics Ensemble, un ensemble tutto al femminile che eseguirà opere per decimino, doppio quintetto di fiati e archi, di Gustav Helsted e Emanuel Moor sotto la direzione del M° Maurizio Zaccaria e in collaborazione con l’associazione Voci di Donna. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero su prenotazione, fino ad esaurimento posti, indicando nome e cognome e numero dei partecipanti alla mail prenotazioni.udineclassica@gmail.com. I concerti sono sostenuti da Regione FVG e in collaborazione con associazione Liciniana, associazione Chromas, associazione Voci di Donna, associazione FVG in musica.