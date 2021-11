Atto idiota perpetrato da dementi… una scritta “I vax uccidono. Salvate i bimbi” imbratta una strada a Cividalei

La demenziale scritta “I vax uccidono. Salvate i bimbi”, preceduta dal simbolo dei no vax è stata tracciata con vernice spray rossa sull'asfalto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale nei pressi del plesso scolastico di Rualis, nel comune di Cividale. Più che atto vandalico si tratta di atto idiota che veicola un messaggio demenziale. eravamo dubbiosi se darne notizia perchè è evidnte che l'autore de "gesto" voleva che ila sua bravata finisse in foto, ma la cronaca è cronaca esima certi che l'effetto che farà sui lettori non è certo quello di abbracciare una tesi falsa e stupida. Ma un effetto l'autore o gli autori l'hanno ottenuto immediatamente, un coro unanime di disapprovazione per un atto che oltre a non sortire alcun effetto di comunicazione nel merito, è plastica dimostrazione della pochezza di contenuti di questa piccola schiera di dispensatori di fake che usciti probabilmente dalla rete che è letteralmente ammorbata da questi messaggi, hanno deciso di passare dal digitale al reale nella maniera più vigliacca e codarda. Imbrattando la strada nella notte.