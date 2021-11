Coldiretti: mercato Campagna Amica di piazza XX Settembre a Udine, lunedì 15 novembre la festa dei 10 anni

Sarà una giornata speciale per il mercato settimanale in piazza XX Settembre quella di lunedì prossimo. La responsabile regionale dei mercati Coldiretti Fvg di Campagna Amica Vanessa Orlando ha infatti reso noto che lunedì 15 novembre, all’abituale giornata di lavoro si affiancherà la festa per i dieci anni di attività in una delle più importanti piazze udinesi. «Un’occasione dal valore simbolico – commenta Orlando – che segna la continuità della presenza della nostra rete di mercati in tutto il territorio». Dalle 8 alle 12.30 di lunedì, oltre a un numero maggiore di aziende in vendita diretta, ci saranno piccole degustazioni e l’animazione con gadget per bambini. E inoltre castagne e ribolla per tutti.