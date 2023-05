Bordano, paradiso degli impollinatori: Domenica 7 maggio alla Casa delle farfalle inaugura PolliNation

Domenica 7 maggio, alle 10, inaugura alla Casa delle farfalle, a Bordano, il primo sito del progetto PolliNation. Il giardino esterno della Casa delle farfalle – recentemente riportato all’interno del percorso di visita con un impegno di molti mesi da parte di Farfalle nella testa, la cooperativa che gestisce la struttura di Bordano, dopo essere rimasto inagibile per 10 anni – è diventato un “Percorso botanico per impollinatori” e il primo risultato di PolliNation: un giardino fiorito, una mostra, un “manuale d’uso” per comprendere come piante e animali impollinatori lavorino in sinergia.

Ma il giardino della Casa delle farfalle, visitabile gratuitamente da chiunque dal prossimo fine settimana è solo il primo tassello di un progetto molto più ambizioso e di lungo periodo. PolliNation è un progetto a cui Farfalle nella testa sta lavorando da diverso tempo e che si svilupperà nei prossimi anni in sinergia con istituzioni e privati nell’area di Bordano e del Lago di Cavazzo.

PolliNation da un lato mira a educare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’impollinazione e dall’altro si pone come progetto pilota nel promuovere localmente una nuova visione delle aree verdi pubbliche (e private) come elementi che abbinano un fattore pratico/estetico con la conservazione della biodiversità.

Api, coleotteri, farfalle e altri impollinatori sono infatti responsabili della buona resa di oltre il 75% delle principali colture agrarie e consentono la riproduzione del 90% delle piante selvatiche a fiore. L’impollinazione animale è alla base del funzionamento degli ecosistemi e di conseguenza della fornitura di una vasta gamma di importanti benefici e servizi essenziali per l’uomo. Ma questi sono oggi in pericolo a causa del declino di molte specie di impollinatori.

La “crisi dell’impollinazione”, però, può essere ridotta attraverso scelte mirate nella gestione del territorio. Una tra le tante vie percorribili è la promozione dell’utilizzo di specie vegetali autoctone. Oltre all’aspetto estetico ed ecologico, questo tipo di approccio ha un ulteriore risvolto positivo in quanto riduce i costi di gestione e manutenzione, utilizzando specie altamente adattate alle condizioni climatico-ambientali del territorio.

Nei prossimi 2 anni il progetto si svilupperà all’interno del territorio comunale di Bordano: è prevista lo studio e la piantumazione di molte aree di verde pubblico, in un percorso che partendo dalle sponde del Tagliamento arriverà fino al Centro Visite dell’Ecomuseo della Val del Lago sul Lago dei 3 Comuni, che diventerà anche un percorso di visita per gli ospiti della Casa delle farfalle, con una mostra che si svilupperà sul territorio. Al Centro Visite verranno realizzati laboratori dove i visitatori potranno osservare al microscopio i granuli di polline, cimentarsi in giochi/laboratorio per abbinare varie specie di fiori e loro impollinatori, osservare l’attività delle api in un’arnia didattica e di altri insetti e così via.

Infine saranno organizzati dei percorsi di formazione per la popolazione, che potrà quindi partecipare alla trasformazione dell’intero territorio di Bordano in un “paradiso per impollinatori”.

PolliNation è un progetto di Farfalle nella testa, con Science Factory. Ha il patrocinio del Comune di Bordano. Un ringraziamento a CEFAP, Semenostrum, Università degli Studi di Udine.

Il giardino si trova a ridosso della Casa delle farfalle. Si può visitare gratuitamente ed è aperto con gli stessi orari della Casa delle farfalle: ogni giorno, dalle 10 alle 18.