Calici di Stelle domani fa tappa a Latisana: due serate speciali dalla laguna agli storici portici

Calici di Stelle nelle Città del Vino dei Friuli Venezia Giulia: la manifestazione fa tappa a Latisana e Aprilia Marittina. Due magiche serate organizzate dal Comune di Latisana in sinergia con la Pro Latisana, entrambi membri dell’associazione Città del Vino. La prima si terrà il 1 Agosto, nella splendida Piazzetta Imbarcadero di Aprilia Marittima, con il suo suggestivo affaccio diretto sulla laguna. La seconda si terrà giovedì 10 agosto nel cuore del capoluogo, in Piazza indipendenza, con i suoi portici e le cornici in pietra d’Istria, vero e proprio salotto a cielo aperto della città. Un gioco di luci creerà un’atmosfera soffusa e la musica renderà ancor più magica la serata. Nel centro cittadino i negozi saranno aperti fino a tardi per una serata ancor più speciale.

Le due date prevedono la collaborazione di ristoratori e produttori del territorio, alla scoperta delle proposte culinarie e dei prodotti tipici locali, il tutto accompagnato dai migliori vini a marchio Friuli Latisana Doc.