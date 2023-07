Aspettando “Coltello in festa”: a Maniago c’è grande attesa per la tradizionale manifestazione dedicata al mondo delle lame

Sarà una edizione leggermente anticipata rispetto agli scorsi anni per la kermesse che prevedrà, per tutti gli appassionati, la mostra mercato delle coltellerie maniaghesi e una sezione dedicata alle lame d’autore con artigiani provenienti da tutto il mondo. Ma non mancheranno le novità pensate per coinvolgere turisti e visitatori alla ricerca di artigianato, gusti e sapori tipici del territorio

Così a Maniago si respira già aria di festa, si legge in una nota degli organizzatori. Fervono infatti i preparativi per la 19ma edizione di Coltello in festa, la kermesse internazionale più attesa e coinvolgente dedicata al mondo delle lame che nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto 2023 invaderà le strade e le piazze della cittadina friulana. Edizione dunque leggermente anticipata rispetto agli scorsi anni, quando la manifestazione si collocava nel primo week end di settembre, ma che nulla toglie quanto ad appeal.

Il format di Coltello in festa 2023 nasce nel segno della continuità con la tradizione – immancabili la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi con una sezione dedicata alle lame d’autore e le dimostrazioni di forgiatura – ma non mancheranno le novità, che saranno rivelate a breve e che permetteranno a grandi e piccini di scoprire o ri-scoprire l’affascinante mondo delle lame in ogni sua possibile declinazione: dagli utensili per la cucina – coltelli, cavatappi e altri attrezzi da lavoro da utilizzare sia fra le pareti domestiche che nelle cucine stellate regno dei grandi chef – alle armi sportive, a quelle espressamente pensate per fiction e cinema fino agli strumenti principe per barbieri e parrucchiere come forbici e rasoi.

Ci sarà poi la possibilità di effettuare percorsi guidati alla scoperta delle aziende produttrici del maniaghese, workshop e laboratori per adulti e bambini. È inoltre previsto per domenica 27 agosto l’arrivo di un treno storico 100 porte che collegherà Treviso a Maniago, con un programma speciale che coinvolgerà le visitatrici e i visitatori e sia all’interno dei convogli che alla stazione e nelle piazze della cittadina.

Immancabile, durante il week end di festa, una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero, dal cinema di Hollywood alle forbici. Il Museo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto osserverà orario continuato, dalle 10.00 alle 19.00.

Coltello in festa è l’evento che celebra – con ampia partecipazione di un pubblico di appassionati proveniente dall’Italia ma anche dall’estero – la secolare tradizione fabbrile di Maniago, cittadina friulana situata alle pendici del Monte Jouf in provincia di Pordenone. Un’attività iniziata grazie alla presenza dei corsi d’acqua che disegnano e delimitano il territorio maniaghese a est e a ovest: proprio la derivazione di una roggia dal torrente Colvera segnò infatti l’avvio, nel 1453, di questa specificità produttiva mettendo in moto i magli dei primi battiferri sorti lungo il suo corso. Ancora oggi, il canale affianca i moderni stabilimenti dove si continuano a forgiare oggetti taglienti – coltelli, forbici, cavatappi, utensili per l’agricoltura, ma anche strumenti chirurgici ed estetici – destinati ai mercati di tutto il mondo.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti di Coltello in festa si possono seguire via social su Facebook (Coltello in Festa) e Instagram e sul sito https://museocoltelleriemaniago.it/coltello-in-festa/