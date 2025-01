Cambio alla presidenza dell’Ires Fvg: Pascolini succede a Canciani

Dopo oltre 20 anni di presidenza e guida dell’Istituto di ricerche economiche e sociali, Maurizio Canciani ha passato il testimone a Marco Pascolini. La nomina è stata ufficializzata nel corso del Consiglio di amministrazione dello scorso 7 gennaio. Canciani lascia un segno indelebile nella storia dell’Ires Fvg, avendo guidato l’istituto attraverso decenni di trasformazioni economiche, sociali e istituzionali, consolidandone il ruolo come punto di riferimento per la ricerca socio economica e per la formazione professionale nel territorio regionale e oltre. A raccogliere l’eredità il nuovo presidente, Pascolini, economista del lavoro, già vice presidente dell’Istituto dal 2012, che vanta un’importante esperienza sia come responsabile di progetti complessi che come ricercatore sui temi delle politiche del lavoro e della formazione professionale regionale. La nuova presidenza Pascolini si pone pertanto in continuità. «Raccolgo il testimone da Canciani che negli anni da presidente, con costanza e dedizione, ha rafforzato il ruolo dell’Ires Fvg sul territorio regionale – commenta il neo presidente –: lavorerò per garantire che l’Istituto continui a essere un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’innovazione per promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio e della comunità regionale. Ci aspettano infatti sfide importanti connesse alle dinamiche demografiche, alle conseguenze dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, al ritorno di modelli economici protezionistici che impatteranno significativamente nei prossimi anni anche sul Friuli Venezia Giulia». Un ringraziamento sentito da parte di tutto l’Ires Fvg va a Maurizio Canciani per l’impegno e il contributo offerti in oltre due decenni di dedizione, e al nuovo presidente Marco Pascolini un augurio per un proficuo lavoro alla guida dell’Istituto.