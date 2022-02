Capozzella M5s Fvg: “Assunzioni per attuazione PNRR, evitare rafforzamento del precariato”

“Desta perplessità la scelta dell’assessore Roberti di assumere personale a tempo determinato, senza concorso, per la realizzazione dei progetti legati al PNRR di cui sono titolari i Comuni”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. “Ci auguriamo che questa forma di reclutamento, che si avvarrebbe di risorse del Piano e che consentirebbe di usufruire di misure agevolative per le assunzioni e di rimuovere limiti di carattere finanziario, tenga conto dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, con un’attenzione particolari ai 55 nominativi dell’elenco giovani/inesperi” aggiunge il portavoce pentastellato. “In questo modo si risolverebbe il problema delle possibili opacità nelle selezioni e dell'indipendenza dei professionisti – continua Capozzella -. Inoltre, ci sarebbero minori costi per i Comuni e per la Regione, trattandosi di lavoro autonomo e non subordinato, mantenendo comunque un adeguato livello di competenza e formazione già acquisita”. “In caso contrario, le assunzioni senza selezione concorsuale comporterebbe un’ingiustificata insistenza sul precariato, senza dimenticare – conclude il consigliere M5S – che si rischierebbe una sovrapposizione con la tanto sbandierata task force per l’attuazione dei progetti del PNRR”.