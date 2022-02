Incontro pubblico sul presente e sul futuro del Medio Friuli, organizzato dal Patto per l’Autonomia

“Codroip, Friûl di mieç” è il titolo dell’incontro pubblico promosso dal Patto per l’Autonomia, in programma venerdì 4 marzo, alle 20.30, all’auditorium comunale di Codroipo. Una serata a base di storie e di racconti, di esperienze e di sogni, di spiriti liberi e di “çurviei scjampâts” con lo scrittore e storico Angelo Floramo e Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi del Teatro Incerto. Dialogheranno con donne e uomini impegnati a diverso titolo sul territorio che porteranno le loro esperienze e proposte sul presente, ma soprattutto sul futuro di Codroipo e del Medio Friuli: «un tempo riferimento a livello regionale per la capacità di fare rete su politiche sociali e culturali di ambito, oggi non più», commenta Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l’Autonomia, che trarrà le conclusioni dell’incontro. «Attraverso voci autorevoli del mondo della cultura e le testimonianze di chi vive questi luoghi, vorremmo aprire un dibattito concreto e cercare di risvegliare la coscienza critica del territorio», spiega Moretuzzo. Ingresso libero e gratuito con Green pass e mascherina FFP2. È gradita la prenotazione sul sito: https://bit.ly/3t1Cm9V