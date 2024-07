CeFAP: un Campus estivo all’insegna del cibo, della cultura e della sostenibilità. A Codroipo, dal 22 al 26 luglio

Dal 22 al 26 luglio, con la collaborazione di Slow Food, il CeFAP organizza una settimana rivolta ai giovani dal quinto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado dedicata a: “Cibo, Cultura e Sostenibilità”. L’obiettivo è quello di formare le nuove generazioni sull’agricoltura sostenibile, l’educazione alimentare e l’importanza della biodiversità. Il programma del Campus prevede un viaggio immersivo dal campo alla tavola, esplorando come i profumi e i colori della terra si trasformano nei sapori e nei colori dei piatti. I partecipanti impareranno il ciclo vitale delle piante, dalla semina alla raccolta, per poi scoprire le tecniche di trasformazione e cottura dei prodotti agricoli. Si inizierà con un laboratorio sulla semina, al quale seguiranno lezioni pratiche su come prendersi cura delle piante, comprendendo le esigenze di luce, acqua e nutrienti per una crescita sana. Dopo aver seguito le piante nel loro sviluppo, i ragazzi conosceranno i tempi e le tecniche per la raccolta. La lavanda, raccolta e confezionata in sacchetti profumati, arricchirà l’esperienza con un tocco sensoriale. In cucina, i prodotti coltivati verranno trasformati in piatti semplici e gustosi, seguendo la tradizione mediterranea e regionale, con un’attenzione particolare alla decorazione con fiori edibili.

Al Campus del CeFAP verranno pure organizzate discussioni sulle proprietà nutrizionali degli alimenti, sulla conservazione e sull’importanza di un’alimentazione sana, il tutto imparando a fare giocando e divertendosi. Un evento finale permetterà ai partecipanti di presentare i loro piatti e condividere ciò che hanno appreso, sviluppando capacità di presentazione e comunicazione.

L’iniziativa mira a far crescere nei giovani una nuova consapevolezza sui valori della sostenibilità, dell’educazione alimentare e della cura dell’ambiente. Le giornate del Campus saranno organizzate con attività che si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 14.00, per un totale di 30 ore di formazione. Attraverso questa esperienza, i partecipanti non solo acquisiranno competenze in ambito agroalimentare, ma diventeranno agenti attivi di cambiamento, in grado di promuovere una vita sana e sostenibile nelle loro famiglie e comunità.