Putto (Civica): “per i danni da maltempo servono strumenti legislativi e polizze: individuiamo insieme dei provvedimenti a livello regionale”

La situazione meteo in Valle d’Aosta e Piemonte riporta nel dibattito la questione dei danni da calamità naturale e conseguentemente quella dei ristori. Ascoltate le parole del Ministro alla Protezione Civile, Nello Musomeci, e del consigliere regionale Mauro Di Bert della Lista Fedriga, sulla necessità dell’attivazione di polizze assicurative per queste emergenze, ribadisco il mio sostegno e disponibilità a individuare soluzioni per i danni provocati dal maltempo. Così Marco Putto Consigliere regionale Patto per l’Autonomia-Civica Fvg. ” Ormai è assodato che Stato e Regioni non possono intervenire a spot, in quanto le risorse, quando disponibili, non riescono a soddisfare la conta dei danni, basti ricordare che il Friuli Venezia Giulia ha stanziato nel 2023 oltre 170 milioni di euro a tal proposito, a fronte di una stima di danni calcolata di 665 milioni. Ritengo serva istituire un fondo di rotazione e favorire l’attivazione di assicurazioni private come strumento a cui subordinare l’erogazione dei prestiti. Ripropongo perciò alla maggioranza di calendarizzare il disegno di legge che ho presentato a gennaio, finalizzato alla creazione di uno strumento legislativo che definisca i contorni dei fondi rotazione e favorisca le assicurazioni dei privati per tutelarsi da calamità naturali, anche con l’abbattimento dei costi per i cittadini con ISEE bassi. Mi rivolgo al consigliere Di Bert affinché questa proposta possa essere condivisa, discussa e integrata dall’assemblea regionale, così da offrire ai cittadini provvedimenti chiari in materia. In sede di Assestamento, previsto a fine mese, mi impegno a sostenere e a farmi promotore di ulteriori percorsi di allocazione di risorse per abbattere i costi delle polizze di case privati e imprese, restando a disposizione per trovare una soluzione legislativa che potrebbe mettere al riparo tutta la comunità regionale.