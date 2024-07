Palchi nei parchi: doppio appuntamento, venerdì 5 a Bosco Romagno e sabato a Barcis

Doppio appuntamento questo weekend con la rassegna itinerante Palchi nei Parchi, la manifestazione ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Venerdì 5 luglio alle 20.45 la rassegna approda nuovamente a Bosco Romagno per un evento in collaborazione con Mittelfest-Mittelland e con Progetto Musica-Nei Suoni dei Luoghi: in programma il concerto-spettacolo Accordi Disaccordi, progetto musicale crossover molto attivo nel panorama musicale nazionale e internazionale, capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l’energia del rock. Un progetto firmato da Alessandro Di Virgilio (chitarra manouche, chitarra elettrica), Dario Berlucchi (chitarra manouche, ukulele) e Dario Scopesi (contrabbasso, glockenspiel e percussione) che alterna sonorità acustiche dal gusto cinematografico, storytelling e attitudini virtuosistiche, creando uno show interattivo con il pubblico. Prima dello spettacolo Yannik Fanin, del Corpo Forestale Regionale, Ispettorato Forestale di Tolmezzo illustrerà al pubblico il tema “Fotografare la fauna selvatica, per raccontare e proteggere”. In caso di mal tempo lo spettacol osi sposta al Teatro Ristori di Cividale del Friuli

Sabato 6 luglio, alle 11, in calendario il primo degli eventi programmati quest’anno a Villa Emma (Foresta del Prescudin a Barcis) con il concerto “The spirit of peace” del Domus Musicae Quartet, formato da Giovanni Di Lena al violino, Andrea Valent alla fisarmonica, Giuseppe Tirelli al contrabbasso e Nicola Tirelli al pianoforte, con la voce di Boris Savoldelli e le percussioni di Franco Tirelli. Un concerto emozionante, inconsueto ed originale, con strumenti della tradizione classica abbinati a strumenti popolari che alterna melodie coinvolgenti e intense con brani originali di Galliano, Dharmavan -e Guarino ed in parte dalla tradizione ebraica del Klezmer. Il luogo del concerto – realizzato in collaborazione con il Comune di Barcis, CAI sezione di Pordenone e Pro Gias-Giais on the Rock – è raggiungibile in auto per un numero limitato di mezzi ma è consigliato raggiungere lo spazio a piedi con una camminata di poco più di un’ora. Prima dello spettacolo Fabrizio Martinuzzi, del Corpo Forestale Regionale racconterà al pubblico “Come si diventa guardia forestale in Fvg”. Per chi volesse, è anche possibile aderire ad un’escursione organizzata dal CAI di Pordenone su prenotazione info: www.caipordenone.it