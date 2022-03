Centro Balducci: Lancio campagna di solidarietà “Emergenza Ucraina”. Disponibili all’accoglienza

Il Centro Balducci di Zugliano lancia una campagna di solidarietà "Emergenza Ucraina". Vista l'emergenza umanitaria che si sta imponendo con la guerra in Ucraina, si legge in un'appello, il Centro Balducci informa di offrire sin d'ora la propria disponibilità a supportare le attività

operative volte ad accogliere le popolazioni in fuga dalla propria terra. E' inoltre disponibile ad offrire loro, nell'ambito della propria struttura, tutta l’ospitalità necessaria. La nuova emergenza umanitaria più che mai interroga e coinvolge ognuno di noi. Se anche tu, prosegue l'appello, vuoi esprimere un aiuto concreto al popolo Ucraino e alle persone che stanno fuggendo dalla guerra sostenendo l'accoglienza che il Centro Balducci intende offrire, partecipa alla Campagna di solidarietà "Emergenza Ucraina" effettuando un bonifico sul c/c bancario intestato al Centro Balducci presso Banca TER Credito Cooperativo FVG Soc. Coop. - IBAN: IT59C0863164121000001017788 causale "Emergenza Ucraina" e indicando il tuo codice fiscale. Ti ringraziamo già da ora per essere uno di noi. Associazione Centro di accoglienza e promozione culturale E. Balducci ODV