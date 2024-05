“Ciclovia, bici plan e mobilità sostenibile in regione” dibattito ad Ajello

Si è svolta ieri 7 maggio la serata organizzata da Europa verde Udine e Partito Democratico Aiello-Visco sul tema “ciclovia, bici plan e mobilità sostenibile in regione” e moderata da Jacopo Bordignon Segretario locale del PD.

Dopo una introduzione dell’ex co-Portavoce regionale di Europa Verde Daniele Andrian che ha fatto un excursus sulla legislazione attuale sulla mobilità sostenibile e sui biciplan, la parola è passata a Bruno Micali paesaggista e architetto con un passato nella Soprintendenza, che ha analizzato la ciclovia Alpe adria da Tarvisio a grado “è certamente la più bella d’Europa ma solo da Tarvisio a Venzone, andando in giù troviamo diverse problematiche”. Successivamente ha preso la parola il consigliere Regionale ed ex sindaco di Turiacco Enrico Bullian che ha portato all’attenzione dei presenti la sua esperienza da amministratore quando la sua Giunta realizzò diversi chilometri di ciclabili (da Turiacco verso Cassegliano, verso Begliano e percorsi interni ad uso quotidiano), ricordando inoltre che manca ancora il completamento, di competenza regionale, della ciclovia N°5 che deve essere finita entro il 2025 (GO2025). A chiudere gli interventi è stato Rolando Messetti del direttivo di ABICITUDINE (FIAB) che ha parlato dell’esperienza di Ciclista e delle problematiche che ogni giorno si devono affrontare, “la strada non è delle automobili, ma di tutti, la strada deve ritornare Democratica” queste le sue parole a coronare l’intervento.