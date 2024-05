“CANUS INCONTRI” RIPARTE NEL SEGNO DI ITALO SVEVO

Riprende l’attività culturale dell’azienda vinicola Canus a Corno di Rosazzo con un appuntamento, giovedì 16 maggio alle ore 18.00, collegato ad un grandissimo della letteratura: Italo Svevo.

Infatti, il primo incontro è con “Italo Svevo tra cinema e letteratura”, un’occasione per parlare di uno dei più grandi autori del Novecento. Triestino di nascita, Italo Svevo, ha poi avuto una grande notorietà a livello nazionale e internazionale. Molte delle sue opere, tra cui la più celebre “La coscienza di Zeno”, sono state portate al cinema e in televisione, oltre che a teatro.

Di questo ne parleranno il giornalista Alessandro Cuk e la docente Barbara Sturmar, autori del libro “Italo Svevo tra cinema e letteratura”. Insieme a loro l’attrice Chiara Pellegrin (nel cast della recente edizione de “La coscienza di Zeno” realizzata dal Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia) che interpreterà alcuni brani del libro e dei testi di Svevo.

A seguire, un piccolo aperitivo offerto sulla terrazza di Canus, sul colle di Gramogliano. È un evento gratuito su prenotazione (si prega di contattarci via DM, email o WhatsApp per assicurarvi un posto). In caso di maltempo, l’evento si terrà nella sala degustazione.