Cinema sotto le stelle: sul grande schermo di 11 piazze alcuni tra i migliori film della scorsa stagione

Al via, domenica 16 giugno, il programma curato da Cultura Nuova e dai Comuni di Buttrio e Bertiolo. Se ogni stagione ha i propri simboli, uno dei simboli più classici (e anche più amati) dell’estate è senza nessun dubbio il cinema all’aperto. Un evergreen con la E maiuscola! Ecco infatti che Cultura Nuova – che riunisce i Comuni di Campoformido, Pasian di Prato, Pagnacco, Martignacco – e i Comuni di Buttrio e Bertiolo hanno organizzato una serie di proiezioni “sotto le stelle” per gli spettatori del territorio: 11 piazze (da Passons a Colloredo di Prato, passando per Faugnacco) e, sul grande schermo, alcuni dei migliori titoli della scorsa stagione.

Si comincia domenica 16 giugno a Campoformido con Wonka, la coloratissima favola musicale che vede protagonisti Timothée Chalamet e Hugh Grant (il balletto del suo Umpa Lumpa Lofty è diventato immediatamente un cult!), poi si cambia città e si cambia genere: da Assassinio a Venezia al capolavoro di animazione Wish, dal bell’esordio alla regia di Claudio Bisio (L’ultima volta che siamo stati bambini) alla super coppia che ha messo a ferro e fuoco il box office assieme a Oppenheimer (stiamo ovviamente parlando di Barbie e C’è ancora domani).

Una selezione di film di qualità fatti su misura per animare le serate estive e, ovviamente, per accontentare ogni tipo di pubblico, dagli adulti ai bambini.

CINEMA SOTTO LE STELLE

domenica 16 giugno ore 21.00

Campoformido – Via De Amicis, 2 – ex scuola elementare

WONKA

martedì 25 giugno

Colloredo di Prato – Parco Gianni Rodari ore 21.00

ASSASSINIO A VENEZIA

mercoledì 26 giugno

Pagnacco – Parco della parrocchia – Via Zampis, 3 ore 21.00

WISH

giovedì 27 giugno

Faugnacco – Piazzetta San Quirino ore 21.00

L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI

martedì 2 luglio ore 21.00

Pasian di Prato – Parco Missio – Via Ferruccio Missio

PRENDI IL VOLO

mercoledì 10 luglio ore 21.00

Pagnacco – Parco della parrocchia – Via Zampis, 3

C’è ANCORA DOMANI

lunedì 15 luglio ore 21.30

Bertiolo – Piazza della Seta

WISH

giovedì 25 luglio ore 21.00

Martignacco – Parco festeggiamenti “Sagre d’Avost”

ELEMENTAL

mercoledì 31 luglio ore 21.00

Pagnacco – Parco della parrocchia – Via Zampis, 3

IO VIVO ALTROVE

martedì 6 agosto ore 21.00

Passons – Parco Azzurro – Via Villalta, 66

BARBIE

mercoledì 7 agosto ore 21.30

Bertiolo – Piazza della Seta

ELEMENTAL

giovedì 8 agosto ore 21.00

Torreano – Centro Civico – Vicolo Superiore, 36

LA SIRENETTA

lunedì 19 agosto ore 21.00

Bressa – Via Principe di Piemonte, 91 – ex scuola elementare

ELEMENTAL