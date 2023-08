Collegamento spiagge di Lignano Sabbiadoro e Bibione, al 31 luglio, oltre 65 mila passeggeri hanno usufruito del servizio barca

Sono oltre 65 mila i passeggeri che hanno usufruito del collegamento via barca sul fiume Tagliamento che unisce le località turistiche di Lignano Sabbiadoro e Bibione, attrezzato con apposita rastrelliera per accogliere le biciclette a bordo. Un dato record che fa registrare un + 24 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ben sperare nel raggiungimento dei 100.000 passeggeri a fine stagione (nel 2022 sono stati 97.300). Attiva nei soli fine settimana dal sabato di Pasqua, dal 1° maggio tutti i giorni sino a fine settembre, l’imbarcazione viaggia ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 salvo sospensioni dovute al maltempo, per ritornare a ottobre nei soli fine settimana e concludere il servizio il primo di novembre. Da Lignano l’imbarco è previsto dal molo del porto turistico Marina Uno di Lignano Riviera. Un servizio, il passo barca Lignano – Bibione attivo dal 2018, che vede la collaborazione tra due Regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, due Comuni, Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, con il Trasporto Pubblico Locale – TPL FVG per la conduzione del traghetto, e con la società Lignano Pineta e i partner Illiria e Bike & Go, per la gestione dei servizi forniti all’utenza: dai distributori automatici di bibite e snack, al noleggio e riparazione bici ed e-bike che funge anche da biglietteria, dai servizi igienici puliti ogni giorno al wi-fi, dalla ricarica delle bici elettriche, alla raccolta differenziata, dalla cura del verde, alla manutenzione della pista di accesso, dalla disponibilità e manutenzione delle rampe sui gradoni e dalla banchina alla piattaforma galleggiante, alla stessa piattaforma, ai pali d’ormeggio e alla pulizia dell’intera area. Un’opportunità per tutti gli amanti del cicloturismo di percorrere chilometri di piste ed itinerari ciclabili alla scoperta di ambienti costieri, microcosmi di vita, sentieri d’acqua dalle biodiversità che caratterizzano una delle zone umide più sorprendenti d’Italia e siti di interesse comunitario, dove terra ed acqua si alternano ancora al ritmo delle maree. Perché il fil rouge che lega questo arco di costa, che vede proprio Lignano Sabbiadoro come ideale punto di partenza, è rappresentato dallo stretto rapporto che le due destinazioni balneari e l’entroterra intrecciano con le tradizioni di un’accoglienza turistica sostenibile: i corsi d’acqua. Grazie anche a questa iniziativa, Lignano Sabbiadoro è divenuta una meta prediletta da tutti gli amanti del turismo esperienziale, di quella nuova filosofia di vacanza intelligente che induce a viaggiare per conoscere, per vivere nuove esperienze ed emozioni, seguendo anche l’ispirazione del momento. Di un turismo completamente inclusivo e attento alle esigenze di tutti gli ospiti considerato che sull’imbarcazione possono salire anche i cani tenuti al guinzaglio.